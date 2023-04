“Monster Hunter Now”: Neues AR-Spiel von Capcom und Niantic

In Zusammenarbeit mit Capcom haben die AR-Spezialisten von Niantic den neuen Titel “Monster Hunter Now” für September 2023 vorgestellt. Auch hier wird es sich um ein Augmented-Reality-Spiel handeln, das für mobile Endgeräte erscheinen wird. Registrierungen für die Betaphase sind ab sofort auf der offiziellen Website möglich.

Am Ende soll “Monster Hunter Now” das Gameplay der Spielereihe “auf die Straßen, in die Parks und in die Städte auf der ganzen Welt bringen”. Das Spiel wird im Apple App Store und bei Google Play für Android verfügbar sein. “Monster Hunter” ist aktuell die beliebteste Videospielreihe von Capcom. Weltweit wurden mehr als 90 Millionen Exemplare verkauft.

“Monster Hunter Now” richtet sich laut den Entwicklern sowohl an langjährige Fans als auch an Neueinsteiger. Spieler können beispielsweise Monster markieren, denen sie auf dem Weg zur Arbeit oder Schule begegnen, um sie später zu jagen. Das funktioniert auch, wenn die App zwischendurch geschlossen wurde. “Monster Hunter Now” basiert dabei auf der Lightship-Plattform von Niantic.

Niantic hat bereits zahlreiche andere AR-Spiele auf dem Kerbholz. Das bisher erfolgreichst Projekt des Unternehmens ist sicherlich “Pokémon Go!”.

Quelle: Pressemitteilung