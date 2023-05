Die besten Gaming-Lautsprecher 2023

Wir haben seit langem eine Rangliste der besten PC-Lautsprecher 2023 erstellt und sind nun bereit, diese Ihnen vorzustellen. Eine der Hauptanforderungen an die Lautsprecher, die es auf unsere Liste geschafft haben, war die hohe Klangqualität. Gleichzeitig müssen sie einen klaren Klang sowohl in leisen Spielen als auch in Shootern liefern, wo die Atmosphäre ganz anders ist.

Die Auswahl von Gaming-Lautsprechern ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Es gibt eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. Zum Beispiel muss man sehen, wie viel Platz es auf dem Schreibtisch gibt, auf dem der Computer steht.

Wenn der Platz nicht ausreicht, dann passt ein typisches Basissystem mit dem linken und dem rechten Lautsprecher. Wenn jedoch genügend Platz vorhanden ist, können Sie sich ein Heimkinosystem mit einem Subwoofer zulegen. Mit einem solchen Soundsystem können Sie sicher sein, dass Sie in das Geschehen auf Ihrem Bildschirm eintauchen.

Logitech G560 Lightsync

Fangen wir mit einer ziemlich einfachen Option an. Wir sprechen über die Logitech G560 Lightsync Lautsprecher. Mit diesem System ist es sehr bequem Slots im Online-Casino mit Bitcoin oder die bekannten Shooter wie Fortnite, Call of Duty zu spielen.

Diese Lautsprecher klingen nicht nur großartig für ihren Preis, sie sehen auch perfekt aus. Sie können jeden Schreibtisch ergänzen. Die Lautsprecher klingen bereits im Auslieferungszustand großartig, aber Sie können den Klang jederzeit mit der offiziellen Logitech G Hub-App anpassen.

Es gibt eine ganze Reihe von Einstellungen, die man vornehmen kann. Der Klang dieser Lautsprecher ist sowohl bei hoher als auch bei niedriger Lautstärke gut. Wir müssen die RGB-Hintergrundbeleuchtung erwähnen, aber wenn Sie kein Fan von allem sind, was hell ist, können Sie sie jederzeit deaktivieren.

Noch ein paar Worte zur Hintergrundbeleuchtung in diesen Lautsprechern. Eine spezielle Software ermöglicht es den Lautsprechern, auf Veränderungen im Klang zu reagieren. Die Farbe ändert sich je nach Takt der Musik. In den Einstellungen können Sie außerdem wählen, ob die Hintergrundbeleuchtung in einer einzigen Farbe leuchten soll, oder ob sie sich nach der Farbe des Bildschirms richten soll.

Die Vorteile der Logitech G560 Lightsync-Lautsprecher:

Gute Bässe bei jeder Lautstärke;

Leistungsstarke Software zur Anpassung der Lautsprecher;

Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung, die in verschiedenen Modi funktioniert.

Nachteile: Selbst bei minimaler Lautstärke klingen die Lautsprecher ziemlich laut.

Creative Pebble Plus

Der Creative Pebble Plus ist eine großartige Lautsprecheroption für Leute mit einem eher begrenzten Budget. Die Marke ist nicht die berühmteste, aber sie hat sich bei den Nutzern bereits einen guten Ruf für ihre Zuverlässigkeit erworben.

Unter den Konkurrenten haben diese Lautsprecher einen kraftvollen Klang und eine ziemlich kompakte Größe. Wenn Sie wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch haben, sollten Sie sich diese Option ansehen.

Die Ausgabeleistung der Lautsprecher beträgt 8 Watt. Sie haben den klaren Klang, der besser als bei den Konkurrenten mit höherer Ausgangsleistung ist. Die Lautstärke des Lautsprechers wird über einen praktischen Schalter am rechten Lautsprecher geregelt, aber die Tasten zur Steuerung der Bässe fehlen.

Was dem Pebble Plus außerdem fehlt, ist eine harte Basswiedergabe. Aber dieser Nachteil wird durch den knackigen Sound bei jeder Lautstärke perfekt kompensiert. Bereiten Sie sich auch vor, dass es sich um ein kabelgebundenes Lautsprechermodell handelt, bei dem Sie sich ständig mit Kabeln herumschlagen müssen.

Aber Sie finden in dieser Preisklasse keine Lautsprecher, die kabellos funktionieren. Für Gamer mit einem kleinen Budget, die viel unterwegs sind und ihre Lautsprecher mit sich herumtragen, ist dieses Modell also eine der besten Optionen.

Vorteile der Creative Pebble Plus Lautsprecher:

Kompakte Größe;

Ausgezeichneter und klarer Klang bei jeder Lautstärke;

Guter Preis.

Nachteile: Bereiten Sie sich darauf vor, sich in den Kabeln zu verwirren.

Creative Sound Blaster Katana V2

Creative Sound Blaster Katana V2 ist ein Lautsprecher, der in die Kategorie der besten Gaming-Subwoofer fällt. Der Lautsprecher unterstützt mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter optisch, 3,5 mm, Bluetooth, NFC, USB-C und AUX. Übrigens ist dies das einzige Soundboard auf unserer Liste, da die meisten anderen Modelle hauptsächlich für Fernseher, aber nicht für PC-Gaming konzipiert sind.

Sound Blaster Katana V2 hat in unseren Tests sehr gut funktioniert. Es ist nicht zu groß, sodass es nicht den ganzen Platz auf Ihrem Schreibtisch einnimmt. Aber er liefert einen guten, klaren und attraktiven Sound.

Er ist für alle Situationen geeignet. Der Sound wird sowohl Fans von intensiven Shootern als auch Benutzern, die ihren Computer häufig zum Musikhören verwenden, gefallen.

Ein weiteres Plus der Soundbar ist die RGB-Hintergrundbeleuchtung. Sie ist an der Unterseite des Geräts angebracht und verleiht dem Panel einen gewissen Schwung. Vor dem Kauf sollten Sie bedenken, dass das Panel praktisch 24 Zoll groß ist, es passt einfach nicht auf einen zu kleinen Schreibtisch.

Vergessen Sie nicht über den Preis für das Gerät. Der Preis von 350 US-Dollar ist nicht für alle Gamer erschwinglich. Dies ist nicht die Art von Soundboard, die man sich hier und jetzt kaufen kann.

Ein weiterer Nachteil sind die recht komplizierten Einstellungen für die Soundbar. Die Einrichtung erfolgt über eine spezielle App, und Sie müssen einige Zeit damit verbringen, um herauszufinden, wie die Dinge hier funktionieren. Außerdem gibt es gelegentlich Schwierigkeiten mit der drahtlosen Verbindung des Lautsprechers. Das Gerät wird nicht immer beim ersten Mal erkannt.

Fazit

Wir haben uns mit drei beliebten Lautsprechermodellen beschäftigt, die für Ihren PC geeignet sind. Dies sind die aktuellen Modelle für das Jahr 2023. Je nach Preis, Größe, Funktionalität können Sie das richtige Modell für sich auswählen.