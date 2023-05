Apples Mixed-Reality-Headset kommt offenbar mit ultrahoher Auflösung

Apple wird nächste Woche im Rahmen der Worldwide Developer Conference 2023 (WWDC) aller Voraussicht nach sein erstes Mixed-Reality-Headset vorstellen. Das Produkt soll sowohl für Augmented als auch Virtual Reality gerüstet sein. Als Preis stehen saftige 3.000 US-Dollar im Raum. Apple wird sich somit mit dem Wearable wohl in erster Linie an Geschäftskunden wenden. Jetzt gibt es neue Angaben zur Technik, welch sich höchst beeindruckend lesen.

Anzeige

So hat der CEO der Firma Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, in den Raum gestellt, dass Apples AR- und VR-Headset zwei Micro-OLED-Displays mit 1,41 Zoll Diagonale und jeweils einer Pixeldichte von 4.400 ppi einsetzen werde. Es ist die Rede von 4K-Auflösung pro Auge. Als kleiner Vergleich: Selbst ein Modell wie die Sony PlayStation VR2 bietet nur 800 ppi. Obendrein erreiche Apples Pendant angeblich eine Helligkeit von über 5.000 Nits. Damit würde man selbst Premium-Fernsehgeräte locker in die Tasche stecken.



Erscheinen könnte das VR-Headset von Apple unter dem Namen Reality Pro. Das Betriebssystem könnte sich entweder xrOS oder aber auch realityOS nennen. Auch wenn man damit rechnet, dass Apple sein AR- und VR-Headset nächste Woche offiziell ankündigt, dürfte die Verfügbarkeit erst Ende 2023 gegeben sein.

Quelle: Ross Young (Twitter)