Apples Mixed-Reality-Headset: Vorstellung angeblich im Juni 2023

Apple soll Gerüchten zufolge ein Mixed-Reality Headset planen. Gerüchte darum gibt es schon seit Monaten. Angeblich habe das Unternehmen aus Cupertino mittlerweile den Top-100-Managern das Gerät intern vorgestellt. Der Launch soll für die WWDC 2023 im Juni anvisiert sein. Als offizieller Name dürfte entweder “Apple Reality Pro” oder aber “Apple Reality One” herhalten. Allerdings soll es sich hier nicht um ein Produkt für die breite Masse handeln. Denn der Verkaufspreis wird wohl bei 3.000 US-Dollar liegen.

Schenkt man aktuellen Gerüchten Glauben, dann wird Apples Mixed-Reality-Headset, das sowohl für Augmented Reality als auch Virtual Reality Funktionen mitbringen soll, über einen Rahmen aus Karbon verfügen. Zudem soll eine Art Hüftgürtel beiliegen, in dem dann der externe Akku untergebracht sein soll. Damit werde das MR-Headset aus Cupertino einige Stunden Laufzeit mitbringen. Leider soll sich das Headset nicht für Brillenträger eignen, Apple will aber spezielle Linsen mit Sehstärken als Zubehör offerieren.

Auch soll das MR-Headset von Apple für jedes Auge 4K-Auflösung bieten. Eine “Reality Dial” soll die Bedienung ermöglichen, um etwa ein Video der Umgebung anzuzeigen oder auszublenden. Zielgruppe sollen wohl unter anderem Künstler und Mediengestalter sein. Denn das Headset wird Hand- und Kopfbewegungen präzise erkennen, um etwa Zeichnungen zu erlauben.

Auch Videokonferenzen will Apple wohl als zentrale Funktion bewerben. Dafür soll eine spezielle App an Bord sein, die es Nutzern des Headsets erlauben soll, digital in VR miteinander zu interagieren. Offenbar sind zudem exklusive Inhalte in Kooperation mit Kreativen aus Hollywood geplant. All das sind aber natürlich derzeit Gerüchte. Apple selbst schweigt noch zu diesem Thema.

Quelle: Bloomberg