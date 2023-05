Google Pixel Watch 2: Wohl mit Snapdragon-SoC für erhöhte Akkulaufzeit

Google wird im Herbst 2023, voraussichtlich im Oktober, neben den Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro als neuen Smartphones auch die Smartwatch Pixel Watch 2 vorstellen. Die erste Generation wurde gespalten aufgenommen. Vor allem an der Akkulaufzeit gab es viel Kritik. Das soll sich Google zu Herzen genommen haben. Aktuellen Berichten zufolge wechsele man für die Pixel Watch 2 deswegen von einem Samsung Exynos zu einem Qualcomm Snapdragon als Chip. Das soll die Effizienz erheblich erhöhen.

Es heißt, Google könnte auf den Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 setzen, der auch in der TicWatch Pro 5 steckt. Dieses SoC entsteht im 4-Nanometer-Verfahren und legt an vier Kerne der Reihe ARM Cortex-A53 bis zu 1,7 GHz Takt an. Auch integriert ist als Dual-GPU die Adreno 702 mit bis zu 1 GHz Takt. Dies wäre ein erheblicher Sprung gegenüber der ersten Pixel Watch mit dem Samsung Exynos 9910, der zwei Kerne der Reihe A53 einsetzt und im 10-Nanometer-Verfahren entsteht.

Zuvor rechnete man eigentlich damit, Google würde weiter auf Chips von Samsung setzen – etwa den Exynos W920 aus der Galaxy Watch5 oder den Exynos W980, einen noch unangekündigten Prozessor, den man in der kommenden Galaxy Watch6 vermutet. Für Samsung wäre es durchaus ein herber Schlag, würde Google sich jetzt für Lösungen von Qualcomm entscheiden.

Gemeinsam mit der Google Pixel Watch 2 soll auch Wear OS 4 starten. Obendrein ist die Rede davon, das Wearable erhalte einige Funktionen, die man von der Fitbit Sense 2 kennt – etwa kontinuierliche Erfassung der elektrodermalen Aktivität (cEDA) und einen Sensor zur Erfassung der Hauttemperatur. Da Fitbit zu Google gehört, klingt das durchaus realistisch.

Quelle: 9to5Google