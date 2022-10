Google Pixel Watch: Erste Smartwatch des Unternehmens startet

Google hat seine erste, eigene Smartwatch vorgestellt: die Google Pixel Watch. Technisch ist das Gerät allerdings wenig beeindruckend, was überrascht. So will Google doch eigentlich mit seinen Devices auch immer eine Art Referenz für Partner bieten. Das gelingt zumindest mit dem verbauten SoC in diesem Falle so gar nicht, denn es handelt sich um den Samsung Exynos 9110, der bereits aus dem Jahr 2018 stammt. Immerhin steht diesem Chip aber ein Koprozessor, der Cortex M33, zur Seite.

Als Betriebssystem der Smartwatch dient natürlich Wear OS – in der Version 3.5. Das Gehäuse des Wearables besteht aus Edelstahl. Verbaut wird hier ein 41-mm-AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 320 PPI und einer Leuchtkraft von bis zu 1.000 Nits. Corning Gorilla Glass 5 schützt die Vorderseite. Zu den weiteren Spezifikationen zählen 2 GByte RAM und 32 GByte eMMC-Speicherplatz. Es gibt die Google Pixel Watch auch als LTE-Version. Der Akku kommt auf 294 mAh und soll eine Laufzeit von 24 Stunden ermöglichen. Geladen wird via USB-C.

Bei der Google Pixel Watch ist auch der Google Assistant an Bord. Google Fotos kann zur Anpassung des Zifferblatts dienen und auch YouTube Music ist zur Nutzung bereit. Kontaktloses Bezahlen erlaubt dann das Google Wallet via NFC. Auch Drittanbieter-Apps von etwa Spotify und Strava sind nutzbar. Das gilt auch für die Smart-Home-Steuerung via Google Home. Ein Pulsmesser darf ebenso wenig fehlen wie eine KG-App und das Tracking des Schlafs. Für Kontroversen dürfte sorgen, dass man auch hier auf das Abonnement Fitbit Premium setzt, wenn alle Fitness-Daten eingesehen werden sollen. Das ist zwar die ersten 6 Monate kostenlos, danach fallen aber 8,99 Euro im Monat an. Eine Unfall- und Sturzerkennung will Google per Update nachliefern.

Die Google Pixel Watch ist bis 50 Meter Tiefe wasserdicht und verbindet sich via Bluetooth 5.0 mit mobilen Endgeräten. Auch Wi-Fi 4 ist neben GPS und dem bereits genannten NFC an Bord. Die Smartwatch kann auch die Sauerstoffsättigung des Blutes schätzen und verfügt über einen Kompass, einen Höhenmesser, ein Gyrospkop sowie einen Beschleunigungsmesser. Lautsprecher und Mikrofon sind ebenfalls integriert.

Im Handel kostet die neue Google Pixel Watch 379 Euro. 429 Euro kostet das Gerät, wenn auch LTE gewünscht ist. Hier konkurriert Googles Smartwatch dann direkt mit den Samsung Galaxy Watch5, die technisch überlegen zu sein scheinen.

Quelle: Google