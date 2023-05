Apple sichert sich die Rechte an der Marke “xrOS”: VR-Headset bereits im Juni?

Apples WWDC 2023 wird im Juni stattfinden. Man rechnet damit, dass der Hersteller aus Cupertino in diesem Jahr auch ein Mixed-Reality-Headset für Virtual Reality und Augmented Reality vorstellen dürfte. Allerdings gibt es dazu schon lange Gerüchte und bislang liefen sie stets ins Leere. Ob es dieses Mal wirklich anders sein wird, ist also zunächst noch offen. Immerhin: Apple hat sich jüngst wieder mal die Rechte an einer passenden Wortmarke gesichert – an “xrOS”.

Zuvor hatte sich Apple schon generell die Rechte an der Marke xrOS gesichert, das hat man nun um konkreter die passende Wortmarke ergänzt. Mit xrOS dürfte freilich das Betriebssystem gemeint sein, welches das kommende Wearable von Apple antreiben soll. Um die Wortmarke zu registrieren, musste Apple auch schon Muster vorlegen. Daran kann man erkennen, wie das Ganze visuell aussehen soll.

Apple hat hierbei eine seiner Firmen genutzt, die man zur Registrierung von derlei Marken oft vorschiebt, um Leaks ein wenig vorzubauen. Dabei sicherte sich Apple in den Vorjahren aber auch schon andere Markenrechte – etwa realityOS. Offenbar zog Apple also zumindest zeitweise zwei verschiedene Bezeichnunge in Erwägung. Angeblich habe man sich aber mittlerweile zugunsten von xrOS entschieden.

“xr” soll hier ein Verweis auf “Extended Reality” sein. Auch Marken wie “Reality One”, “Reality Pro”, und “Reality Processor” sicherte such Apple bereits. Man rechnet, wie eingangs erwähnt, damit, dass Apple das eigene Mixed-Reality-Headset zur WWDC Anfang Juni 2023 vorstellen wird. Es soll sich um ein High-End-Modell handeln, das ca. 3.000 US-Dollar kosten könnte. Die Verfügbarkeit am Markt soll zudem erst Ende 2023 gegeben sein.

