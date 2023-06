Nvidia GeForce Now: Bald Verknüpfung mit dem PC Game Pass

Microsoft und Nvidia haben bestätigt, dass “ausgewählte Titel” aus der Spiele-Flatrate PC Game Pass in Zukunft an Nvidias Cloud-Gaming-Abonnenent GeForce Now angebunden werden. Im Klartext heißt das: Wer sowohl den PC Game Pass von Microsoft abonniert hat als auch GeForce Now nutzt, kann die entsprechenden Spiele aus seiner Flatrate dann nicht nur am lokalen Rechner, sondern auch via Cloud-Gaming nutzen.

Anzeige

Einen genauen Termin für die Verfügbarkeit gibt es jedoch noch nicht. Man spricht nur vage von den kommenden Monaten. Da ebenfalls von “ausgewählten Titeln” die Rede ist, wird es sich offensichtlich eben auch nicht um alle Games aus dem PC Game Pass handeln. Da bleibt abzuwarten, welche Spiele konkret mit von der Partie sein werden.

Eine erfreuliche Nachricht ist das für Cloud-Gamer jedoch in jedem Fall. Denn technisch liegt das Angebot von Nvidia meilenweit vor Microsofts xCloud, das Bestandteil des Xbox Game Pass Ultimate ist. Insbesondere Nvidias Ultimate-Tarif mit Zugriff auf die Leistung einer GeForce RTX 4080 kann sich sehen lassen.

Die Partnerschaft zwischen Microsoft und Nvidia ist für die Redmonder aber kein Altruismus. So möchte man damit auch den Kartellwächtern den Wind aus den Segeln nehmen, die sich gegen eine Übernahme von Activision Blizzard ausgesprochen hatten. In Großbritannien wurde der Deal blockiert – mit Verweis auf Microsofts Dominanz im Cloud-Gaming-Markt.

Quelle: Xbox.com