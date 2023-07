Gigabyte Aorus M6: Neue Gaming-Maus mit 26.000 DPI

Gigabyte bringt mit der Gaming-Maus Aorus M6 ein kabelloses Eingabegerät für Spieler auf den Markt. Bedauerlicherweise schweigt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung aber ausgerechnet zu Preis und Veröffentlichungsdatum der Maus. Klar ist, dass der Hersteller auf ein symmetrisches Design setzt. Dadurch soll sich die Aorus M6 gleichermaßen für Links- und Rechtshänder eignen. Als technische Basis dient ein optischer Sensor mit 26.000 DPI, 650 ips und 50 G als Beschleunigung.

Für die Tasten verwendet Gigabyte Omron-Switches. Jene sollen rund 50 Mio. Betätigungen überstehen. Dabei kann die Empfindlichkeit der Maus in 50-DPI-Schritten angepasst werden. Die kabellose Verbindung wird via 2,4 GHz hergestellt. So gewährleistet man eine Latenz von nur 1 ms. Die Aorus M6 wiegt dabei nur 764 g. Dabei kann die Aorus M6 laut Gigabyte bis zu 75 Stunden genutzt werden, bis die Aufladung notwendig wird.

Tatsächlich ist die Gaming-Maus auch für Nvidia Reflex zertifiziert. Im integrierten Speicher lassen sich Profile hinterlegen und auch die Tasten sind programmierbar. Es ist auch eine Sensor-Kalibrierung, abhängig von der Oberfläche, möglich. Eine RGB-Beleuchtung zählt ebenfalls zur Ausstattung.

Im deutschen Handel sollte die neue Gaming-Maus Gigabyte Aorus M6 schon bald zu finden sein.

