Logitech kauft Loupedeck

Logitech hat bekannt gegeben, dass man den finnischen Hersteller Loupedeck aufkauft. Die finanziellen Details der Transaktion hält man jedoch unter Verschluss. Loupedeck bedient mit seinen Produkten eine spezielle Nische, denn man bietet Software und Hardware an, die sich speziell an Streamer und Spieler richtet. Das sind etwa Konsolen, die eine Steuerung von Aufnahme, Ton, Discord und Co. bei Livestreams ermöglichen.

So hat sich Loupedeck auf die Fahnen geschrieben, Videomachern und Livestreamern dabei zu helfen, Aufzeichnungen und Übertragungen benutzerfreundlicher zu machen. Mit den eigenen Konsolen konkurriert man da mit beispielsweise Elgato, die ähnliche Produkte im Repertoire haben. Offenbar hat Logitech sich ebenfalls angesprochen gefühlt und so ergänzt man das eigene Portfolio durch Loupedeck.



Laut Logitech werde man durch die Übernahme und die Technologien von Loupedeck in die Lage versetzt, Kreative noch besser zu versorgen und alle ihre Bedürfnisse abzudecken. Loupedeck wird dabei weiter seine Kunden und Partner versorgen und für die nähere Zukunft weiter genau so agieren wie bisher. Auf lange Sicht ist aber natürlich möglich, dass die Marke irgendwann in Logitech aufgeht. Da heißt es dann abwarten.

Quelle: Businesswire