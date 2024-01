Facebook Aktivitäten einer Person anzeigen – so funktioniert’s

Facebook ist eines der ersten berühmten sozialen Netzwerke und in Deutschland nach wie vor eines der meistgenutzten. Sie können die Facebook Aktivitäten von Freunden und anderen Personen mit öffentlichem Profil verfolgen. Doch es gibt auch Inhalte, die nicht öffentlich sind und sogar vor bestimmten Freunden verborgen werden können. Es gibt aber Möglichkeiten, sie trotzdem zu sehen.

Öffentliche Facebook-Aktivitäten

Facebook zeichnet jede Aktivität auf, die Nutzer auf Facebook ausführen. Selbst gesuchte Namen werden gespeichert – doch diese sind nur im persönlichen Aktivitätsprotokoll einsehbar.

Wenn Sie die mit anderen geteilten Facebook Aktivitäten einer Person anzeigen wollen, geht das folgendermaßen:

Profil und Timeline: Besuchen Sie das Profil der Person. Hier sehen Sie alle Inhalte, die entweder für alle Besucher als sichtbar eingestellt worden sind oder für Freunde (und Sie zählen dazu). Hier finden sich hochgeladene Fotos, Videos und Posts, Profilbeschreibung, Profilbild und Profilbanner sowie die Kommentare anderer Personen.

Öffentliche Freundesliste: Wenn die Freundesliste auf „öffentlich“ gestellt ist, sehen Sie sie beim Besuch des Profils ebenfalls. Viele Nutzer stellen sie allerdings auf „privat“, Profilbesucher können sie dann nicht sehen.

Likes und Kommentare: Welche Seiten und Personen jemand mit einem Like markiert hat, können Sie um „Über“-Tab auf der Profilseite der Person sehen. Wollen Sie sehen, was jemand geliked hat auf Facebook oder was er bei anderen Nutzern kommentiert hat, funktioniert das inzwischen nicht mehr so einfach, wie vor einigen Jahren noch. Inzwischen wurden die Privatsphärerichtlinien bei Facebook verschärft, weshalb Sie einen Trick benutzen müssten, den wir im Folgenden erklären.

Private Facebook Aktivitäten von Freunden

Selbst mit jemandem auf Facebook befreundet zu sein bedeutet nicht, alles miteinander zu teilen. Früher konnte beispielsweise einfach „photos liked by + [Name]“ in die Suchzeile eingegeben werden, um Fotos anzuzeigen, die einer Person gefallen. Inzwischen klappt das nicht mehr.

Auch kann beispielsweise bei jedem hochgeladenen Foto festgelegt werden, wer dieses Foto sehen darf. Es können also auch Einzelpersonen oder Listen mit mehreren Personen ausgeschlossen werden. Das eignet sich zum Beispiel, wenn man Arbeitskollegen oder den Chef als Freunde hinzugefügt hat, diesen aber nicht unbedingt die neusten Urlaubsfotos im Bikini präsentieren möchte.

Auch muss erst eine Nachrichtenanfrage gesendet werden, wenn Sie jemandem schreiben wollen. Erst, wenn er sie annimmt, können Sie miteinander schreiben.

Öffentliche Fotoalben und beigetretene Gruppen können Sie finden, wenn Sie auf das Profil der Person gehen und dann den entsprechenden Tab auswählen. Hierfür müssen Sie allerdings entweder befreundet sein (und die Person hat die Sichtbarkeit nicht für Sie eingeschränkt) oder die Person teilt diese Inhalte auch mit Nicht-Freunden (was inzwischen selten geworden ist).

Monitoring-Tools und spezielle Software

Ob Eltern, Arbeitgeber oder Beziehungspartner: Manchmal entsteht Misstrauen. Wenn Sie wirklich alle Facebook Aktivitätenprotokoll von Freunden sehen wollen, geht das nur mit spy app iphone ohne jailbreak wie mSpy.

Die App mSpy muss einmalig auf dem Smartphone der Person benutzt werden, die Sie überwachen wollen, zum Beispiel Ihrem Kind. Das geht ganz schnell, danach läuft die App unbemerkt im Hintergrund und tracked sämtliche Informationen.

Sie können sich anschließend in ihrem Online-Dashboard einloggen und dort alle Informationen einsehen. Sie können nicht nur sämtliche Facebook Aktivitäten einer Person anzeigen, sondern auch alle anderen sozialen Netzwerke und Messenger Chats mitlesen. Weitere nützliche Features sind:

Standortbestimmung via GPS

Anruflisten, SMS und Telefonbucheinträge checken

Browserverlauf und Suchanfragen anzeigen

Galeriebilder, Videos und Notizen ansehen

Passwörter mit der Keylogging-Funktion auslesen

Fazit

Facebook ist eines der beliebtesten und meistgenutzten sozialen Netzwerke. Bei Facebook alle Aktivitäten eines Freundes anzeigen ist inzwischen aufgrund der vielen Privatsphäreneinstellungen bisweilen schwer geworden. Die Monitoring-App mSpy hingegen hilft Ihnen dabei, sämtliche Inhalte zu sehen.