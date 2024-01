Online-Casinos und Einzahlungen: Welche Merkmale zeichnen ein sicheres Casino aus

Seit Jahrhunderten fasziniert das Glücksspiel die Menschen. In den letzten Jahren sind auch noch die Möglichkeiten gestiegen, wie man sein Glück auf die Probe stellen kann. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass heute immer und von überall aus im Online Casino gespielt wird. Mit dem mobilen Endgerät kann im Autobus, im Wartezimmer des Arztes oder auch während der Mittagspause im Restaurant gespielt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass es nicht nur seriöse Anbieter gibt, die ihre Dienste im Internet zur Verfügung stellen und Spieler durchaus in eine finanzielle Schieflage geraten, wenn sie jederzeit die Möglichkeit haben, Geld aufs Spiel zu setzen, wurde der deutsche Glücksspielstaatsvertrag verabschiedet. Wer eine deutsche Lizenz haben will, muss verschiedene Auflagen erfüllen.

Das Regelwerk des deutschen Glücksspielstaatsvertrages

Casinos mit 10 Euro Mindesteinzahlung schreiben vor, dass hier eben mindestens 10 Euro transferiert werden müssen. Hat das Online Casino eine deutsche Lizenz, so wird eine maximale Einzahlungsgrenze festgesetzt: 1.000 Euro pro Monat.

Neben der monatlichen Einzahlungsgrenze gibt es noch weitere Regeln, die seriöse Online Casinos einhalten müssen:

Die deutsche Lizenz verbietet Tischspiele wie Roulette, Blackjack oder Baccarat

An den Spielautomaten ist ein maximaler Einsatz von 1 Euro erlaubt

Es müssen die Spielerdaten verifiziert werden, sodass keine Doppelanmeldungen möglich sein können

Das Online Casino muss Teil der OASIS Spielersperrdatei werden

Es muss die Möglichkeit der Selbstsperre geben – diese Möglichkeit muss 24 Stunden lang möglich

sein

sein Auf der Homepage muss über die Spielsucht aufgeklärt werden; es müssen zudem Kontaktadressen bereitstehen, die Spieler darüber aufklären, was eine Spielsucht ist und wie ihnen geholfen werden kann

Auch wenn der deutsche Glücksspielstaatsvertrag den Spielerschutz ganz oben reiht und damit für sehr viele Diskussionen gesorgt hat, darf der Spieler aber sicher sein, dass es sich hier um einen seriösen Anbieter handelt.

Online Casinos mit internationaler Lizenz sind ebenfalls seriös.

Die Verifizierung der persönlichen Daten

Wer sich in einem Online Casino registriert, der gibt persönliche Daten bekannt. Dass das Online Casino in weiterer Folge per Video Ident-Verfahren eine Verifizierung verlangt oder den Reisepass übermittelt haben wird, kann oft ein unangenehmes Gefühl erzeugen. Jedoch ist die Verifizierung der Daten ein Zeichen, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt.

Hat das Online Casino eine deutsche Lizenz, so muss der Anbieter die Daten an die OASIS Spielersperrdatei übermitteln. Das aber nur zum Schutz des Spielers – hier kann im Falle von suchtgefährdeten Verhalten sofort eingegriffen werden.

Wer sich in einem Online Casino registriert, das keine persönlichen Daten benötigt bzw. diese nicht überprüft, der sollte aber besonders vorsichtig sein. Oft ist das ein ganz klares Zeichen, dass es sich um keinen seriösen Anbieter handelt.

Woran erkennt man, dass die Seite verschlüsselt ist?

Aufgrund der Tatsache, dass Transaktionen vom Bank- auf das Glücksspielkonto stattfinden (und im Idealfall auch umgekehrt), müssen natürlich auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Ein seriöser Anbieter eines Online Casinos setzt natürlich alles daran, dass Dritte keinen Zugriff auf die Daten haben bzw. diese nicht abgefangen werden. Somit ist bei Eingabe der privaten Daten eine verschlüsselte Seite Pflicht. Doch woran erkennt man eine verschlüsselte Seite?

Am „s“ nach „http“. Das „s“ steht in diesem Fall für „Secured“ und bedeutet, dass die Internetseite verschlüsselt ist.

Bieten Online Casinos viele Zahlungsoptionen an, so ist das von Vorteil. Steht eine breite Palette an Zahlungswegen zur Verfügung, kann hier der persönliche Favorit gefunden und ausgewählt werden.

Auf die Bonusbedingungen achten

In jedem Online Casino wird dem Spieler ein Bonus schmackhaft gemacht. Schlussendlich ist die Konkurrenz extrem stark. Einige Online Casinos bieten eine Summe bis 2.000 Euro im Zuge der ersten Einzahlung an – doch der attraktive Bonusbetrag sollte nicht täuschen. Denn es geht auch um die Bonusbedingungen. Nur dann, wenn ein Umsetzen der Bonusbedingungen möglich ist, kann von einem guten Bonusangebot gesprochen werden.

So gibt es Online Casinos, die damit werben, dass es einen 100 Prozent Bonus bis 2.000 Euro gibt, jedoch der Betrag innerhalb von 48 Stunden 20x umgesetzt werden muss. Sind die Bonusbedingungen unrealistisch, sollte man sich dagegen entscheiden.