Okay, wir geben es zu. Der Titel ist eventuell ein wenig irreführend. Denn wir maßen uns wirklich nicht an, dass wir tatsächlich wissen, welcher der beste Online Casino Anbieter für mobile Geräte ist. Doch gibt es einige Dinge, die man bei der Wahl des Online Casinos bzw. der passenden Hardware, beachten sollte. Und genau diese Dinge wollen wir uns in diesem Artikel etwas genauer ansehen. Denn nicht alle mobilen Geräte sind für ein einwandfreies Spielvergnügen in Online Casinos geeignet.

Generell ist es natürlich so, dass man davon ausgehen sollte, dass man sich einfach ein Smartphone oder Tablet irgendeines Herstellers kaufen kann und über den Browser ins Online Casino einsteigen kann. Tatsächlich ist es allerdings so, dass es einige kleine Unterschiede gibt. Vor allem bei der Wahl des Browsers sollte hier gut gewählt werden.

Auch die Tatsache, dass einige Anbieter eine eigene Casino App auf den Markt gebracht haben, macht die Auswahl des richtigen Gerätes umso wichtiger. Denn immerhin will man nicht auf sein Lieblingscasino verzichten müssen, nur weil man das falsche Smartphone oder Tablet gewählt hat. Lassen Sie uns deshalb einen kurzen Blick darauf werfen.

Smartphone oder Tablet?

Unserer Meinung nach ist es besser einen größeren Bildschirm zu haben, wenn es um das Spielvergnügen geht. Denn es ist tatsächlich so, dass man dadurch einen besseren Überblick über den Spielautomaten hat. Doch nicht nur das, sondern man kann auch viel mehr Features auf einmal im Blick behalten. Je kleiner der Bildschirm, umso weniger kann gleichzeitig angezeigt werden.

Der große Vorteil der Smartphones ist auf jeden Fall die Größe. Allerdings nicht die Größe des Bildschirms, sondern jene des Gerätes selbst. Denn durch das kompakte Format kann es sehr leicht eingesteckt werden. Tablets dagegen sind etwas größer und können nicht einfach in einer Hosentasche oder kleinen Handtasche verschwinden. Im Endeffekt sollte man das ideale Equipment für sich selbst finden. Ist man viel unterwegs, empfiehlt es sich allerdings auf ein Smartphone sein Wahl zurückzugreifen, um flexibler zu sein.

Welches Betriebssystem ist am besten geeignet?

Das ist eine schwere Frage. Jedes Betriebssystem hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich sollte man jenes System wählen, mit dem man am meisten vertraut ist. iPhone Nutzer werden natürlich auch im Online Casino auf iPhone und iOS setzen. Android Liebhaber werden eher auf ein Android Betriebssystem zurückgreifen und User, die auf andere Betriebssysteme setzen, werden weder mit dem einen noch dem anderen glücklich.

Man sollte die Hardware also nach dem Betriebssystem wählen und nicht umgekehrt. Denn wenn man sich mit der Benutzeroberfläche einer Software nicht auskennt, kann das frustrierend sein und dazu führen, dass man das Spielen im Online Casino nicht so genießen kann, wie man es gerne möchte.

Casino App vs. Browser

Wenn Sie sich schon mit der Welt der Online Casinos auseinandergesetzt haben, wissen Sie vielleicht, dass einige Anbieter eine eigene Casino App auf den Markt gebracht haben. Diese ist vom jeweiligen Betreiber gestaltet und dem eigentlichen Online Casino nachempfunden worden.

Das bedeutet, dass man sich eine eigene App auf sein mobiles Gerät herunterladen kann, in manchen Fällen sogar muss, damit man das Online Casino auch unterwegs nutzen kann. Dieser Zwang des Herunterladens schreckt einige Nutzer ab. Denn einige wollen keinen Speicherplatz auf ihrem Smartphone für eine Casino App vergeuden. Wieder andere bevorzugen eine Casino App, da diese ihre Zugangsdaten direkt speichert und sie nicht jedes Mal über den Browser einsteigen müssen.

Liebhaber der Browser Variante haben wiederum den Vorteil, dass sie nicht davon abhängig sind, ob der Betreiber eine App für ihr Betriebssystem auf den Markt gebracht hat, oder nicht. Es kann ziemlich teuer werden, wenn man als Betreiber es Online Casinos eine eigene App entwickeln möchte. Deshalb entscheiden sich sehr viele dagegen. Die vergleichsweise eher wenigen Anbieter entscheiden sich oft entweder für Android oder iOS.

Online Casino für unterwegs

Viele stellen sich sicher die Frage, ob ein Besuch im Online Casino von einem mobilen Gerät genauso spannend ist, wie in der Desktop Variante. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Um eine gute Entscheidung treffen zu können, empfiehlt es sich, dies einfach mal auszuprobieren. Denn bekanntlich geht probieren über studieren. Alles was man dazu braucht, ist ein Lieblings Online Casino, ein mobiles Gerät wie Smartphone oder Tablet und natürlich einen Browser oder, gegebenenfalls die passende App, wenn es diese geben sollte.

Zum Schluss sollten wir noch erwähnen, dass wir eigentlich kaum ein Online Casino angetroffen haben, das nicht mindestens eine annehmbare Adaptierung der Webseite vorgenommen hat, um seine Spielautomaten auch auf kleineren Bildschirmen wiedergeben zu können. Sollte man hierbei Probleme haben, sollte man sich versichern, dass das Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist und man alle Aktualisierungen durchgeführt hat.

Um nochmal auf den Titel zurückzukommen. Natürlich gibt es sicher ein Ranking der besten Online Casinos für unterwegs, allerdings war das nicht das Ziel unseres Beitrages. Generell geht es darum, den richtigen Anbieter für sich selbst zu finden und ganz nebenbei auch die richtige Hardware dafür zu wählen.