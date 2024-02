Elegoo PHECDA Lasergravierer/Lasercutter im Test

Anzeige

Der chinesische Hersteller Elegoo wurde im Jahr 2015 in Shenzhen gegründet. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren auf SLA- und FDM-3D-Drucker spezialisiert und konnte sich durch einsteigerfreundliche Modelle mit gutem Preis-Leistungsverhältnis am Markt behaupten. Wir durften in den letzten Monaten einige der Elegoo 3D-Drucker testen, im November etwa den Elegoo Neptune 4 Max.

Elegoo nutzte für den eigenen Design- und Entwicklungsprozess das Feedback von Anwendern und Interessenten, um mit dem PHECDA einen Laser zu schaffen, der die Bedenken hinsichtlich

begrenzter, zu kleiner Arbeitsfläche Staub und Rauchentwicklung hohen Einarbeitungsaufwands werkzeugintensiver Installation & Betrieb



ausräumen soll.

Nun waren wir sehr gespannt, was der erste Elegoo-Laser mit dem Namen PHECDA kann und ob dieser den sehr erfolgreichen Pfad der Elegoo 3D-Drucker fortsetzen kann.