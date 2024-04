Nerdytec CYKEY Gaming-Keyboard im Test

Anzeige

Einleitung

Gegründet im Jahr 2011 in Bergisch Gladbach, hat sich das Unternehmen Nerdytec mittlerweile einen festen Platz auf dem Markt für Couch-Gaming erobert. Es ist vor allem für den auch von uns bereits getesteten Couchmaster in verschiedenen Ausführungen bekannt. Zur gamescom 2023 überraschte Nerdytec mit einem unerwarteten Produktlaunch der mechanischen RGB-Tastatur namens CYKEY, die das Portfolio von Nerdytec erweitert. Was die CYKEY alles für Funktionen zu bieten hat, erfahrt ihr in unseren Testbericht.

Lieferumfang

Keycap/Switch-Remover

Separater Drehknopf mit Silikoneinsatz

Gateron-Ersatzswitches

USB-Anschlusskabel 1,5 m (USB-C zu USB-A)

Splitspacebar

Windowstasten: nerdybot schwarz, Entertaste dunkelgrau

Tasten für Mac-Layout

Bedienungsanleitung/Supportkarte

Technische Daten