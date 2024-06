Huawei schwingt sich zum Marktführer im Bereich Foldables auf

Huawei hat Samsung im 1. Quartal 2024 als Marktführer im Bereich der Foldables mit 5G-Unterstützung abgelöst. Das postulieren jedenfalls die Marktforscher von Counterpoint Research. Insgesamt seien dabei die Auslieferungsmengen von Foldables im 1. Quartal 2024 um satte 49 % angestiegen, wenn man mit dem gleichen Zeitraum 2023 vergleiche. Neben Huawei haben auch Honor und Motorola das Wachstum angetrieben.

Insgesamt konnte spezielle Huawei im 1. Quartal 2024 ein Wachstum von beeindruckenden 257 % erreichen, wesentlich beflügelt vom Erfolg seiner Foldables. In China hat sich dabei das Huawei Mate X5 zu einem Kassenschlager entwickelt. In seinem Heimatland bietet Huawei obendrein mit dem Pocket 2 auch noch ein Flip-Smartphone an. International kann Huawei aber weiterhin kaum punkten, da man ohne die Google-Dienste und den Play Store in die Nische abgerutscht ist.

So sind es außerhalb Chinas eben eher Honor und Motorola, die deutlich mehr Foldables ausliefern konnten als zuvor. Beispielsweise hält Honor inzwischen im Foldable-Segment weltweit 12 % der Marktanteile. Motorola kommt auf 11 %. Samsung wiederum ist vom 1. auf den 1. Platz abgerutscht. Dies liege laut Counterpoint Research auch daran, dass erstmals die regulären Foldables beliebter gewesen sein, als die Klapp- / Flip-Modelle, mit denen die Südkoreaner bisher besonders punkten konnten.

Quelle: Counterpoint Research