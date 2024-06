Sony bringt “Until Dawn” und “God of War Ragnarök” noch 2024 auf den PC

“Until Dawn” ist ein narratives Horror-Spiel von Supermassive Games, das ursprünglich für die PlayStation 4 erschienen ist. Eine Neuauflage mit verbesserter Grafik ist für den Herbst 2024 bestätigt worden. Diese erscheint aber nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für den PC. Das Remake entwickelt jedoch nicht mehr Supermassive Games. Vielmehr haben Ballistic Moon das Zepter übernommen.

Als neue Engine dient für “Until Dawn” inzwischen die Unreal Engine 5. Vor allem die Darstellung der Charaktere scheint sich dabei drastisch zu verbessern, was dem Titel sicherlich guttun wird. Doch das Horror-Game ist nicht der einzige Titel, der für den PC bestätigt worden ist. Die Fortsetzung von “God of War”, nämlich “God of War Ragnarök”, erreicht ebenfalls in diesem Jahr den PC. Bislang für PS4 und PS5 zu haben, erscheint die PC-Portierung am 19. September 2024. Entwickelt wird sie vom Studio Jetpack Interactive.

Der Titel wird sowohl via Steam als auch über den Epic Games Store bereits zur Vorbestellung angeboten. Die Standardversion kostet 59,99 Euro. Es gibt auch eine Deluxe Edition mit digitalen Zusatzinhalten für 69,99 Euro. Die PC-Fassung fügt Mehrwerte wie native 4K-Auflösung, Unterstützung für Ultrawide-Formate wie 21:9 und 32:9 hinzu und ist auch zu den Upscaling-Techniken Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XeSS kompatibel.

Quelle: PlayStation Blog