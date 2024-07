Krypto-fähige Hardware im Einzelhandel

Integration von kontaktlosem Bezahlen und sogar Kryptowährungen als Zahlungsmittel ist ein aktuelles Thema im Einzelhandel. Durch den Einsatz neuer Hardwarelösungen können Händler Kryptowährungen problemlos akzeptieren und damit eine breitere Kundenbasis erreichen. Krypto-fähige Point-of-Sale (POS)-Systeme können Einzelhändlern helfen, Kryptowährungen zu akzeptieren.

Aus dem Netz in den stationären Handel

Mit dem Aufkommen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und vielen anderen Altcoins verbreiteten sich die digitalen Währungen zunächst im Netz immer flächendeckender. Während beispielsweise Casinoanbieter zu Vorreitern in der Kryptoakzeptanz gehören, brauchen im Ecommerce und in anderen Sektoren die Anbieter nach wie vor Zeit, eine größere Auswahl an Kryptowährungen zu integrieren.

Ein Bonus mit Bitcoin ist im Online Casino daher längst keine Seltenheit mehr und auch Finanzplattformen und Börsen locken mit Krypto Boni als Guthaben, allerdings finden sich solche Angebote etwa im E-Commerce und anderen Branchen noch relativ selten. Wie sieht es aber im stationären Handel aus? Wie weit steht es mit der Akzeptanz der digitalen Währungen als Zahlungsmittel bei Käufen offline? Einige Einzelhändler suchen tatsächlich nach Möglichkeiten, die digitalen Währungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Krypto-fähige POS-Systeme

Krypto-fähige POS-Systeme sind speziell entwickelte Hardwarelösungen, die es Händlern ermöglichen, Kryptowährungen sicher und effizient zu akzeptieren. Zu den aktuellen Beispielen aus dem Jahr 2024 gehören Geräte wie der „Pundi XPOS“, „Ingenico Axium DX8000“, und „Verifone Engage“.

Pundi XPOS

Der Pundi XPOS ist ein fortschrittliches POS-System, das speziell für Kryptowährungen entwickelt wurde. Es unterstützt eine Vielzahl von Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, und viele mehr. Der Pundi XPOS bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ist für den Einsatz in verschiedenen Einzelhandelsumgebungen geeignet.

Technische Spezifikationen:

Prozessor : Quad-Core ARM Cortex-A53

: Quad-Core ARM Cortex-A53 Speicher : 2 GB RAM, 8 GB interner Speicher (erweiterbar über MicroSD)

: 2 GB RAM, 8 GB interner Speicher (erweiterbar über MicroSD) Display : 5,5 Zoll HD-Touchscreen

: 5,5 Zoll HD-Touchscreen Konnektivität : Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4G LTE

: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4G LTE Betriebssystem : Android-basiertes OS

: Android-basiertes OS Zusätzliche Features: NFC, QR-Code-Scanner, Kamera für Barcodes, integrierter Drucker

Der Pundi XPOS ist einfach zu bedienen und ermöglicht schnelle Transaktionen. Händler können einfach den Betrag eingeben, den der Kunde bezahlen möchte, und der Kunde kann dann den QR-Code mit seiner Krypto-Wallet-App scannen, um die Zahlung zu tätigen.

Ingenico Axium DX8000

Der Ingenico Axium DX8000 ist ein weiteres Beispiel für ein modernes POS-System, das Kryptowährungen unterstützt. Es kombiniert die traditionelle Kartenzahlung mit der Akzeptanz von Kryptowährungen und bietet damit eine flexible Lösung für Händler.

Technische Spezifikationen:

Prozessor : Cortex-A53 Quad-Core Prozessor

: Cortex-A53 Quad-Core Prozessor Speicher : 2 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher (erweiterbar)

: 2 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher (erweiterbar) Display : 5 Zoll kapazitiver Touchscreen

: 5 Zoll kapazitiver Touchscreen Konnektivität : Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE, Ethernet

: Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE, Ethernet Betriebssystem : Android 9.0

: Android 9.0 Zusätzliche Features: EMV Chip & PIN, Magnetstreifenleser, NFC, Kamera für Barcodes, integrierter Drucker

Der Ingenico Axium DX8000 bietet eine robuste Bauweise und umfassende Sicherheitsfunktionen, was ihn ideal für den Einsatz in geschäftigen Einzelhandelsumgebungen macht. Mit diesem Gerät können Händler sowohl traditionelle als auch digitale Zahlungen in einem einzigen Gerät akzeptieren.

Verifone Engage

Das Verifone Engage System ist ebenfalls auf die Akzeptanz von Kryptowährungen ausgelegt und bietet eine Vielzahl von Zahlungsoptionen. Es integriert nahtlos Kryptowährungszahlungen und ermöglicht es, sowohl traditionelle als auch digitale Zahlungen in einem einzigen Gerät zu akzeptieren.

Technische Spezifikationen:

Prozessor : ARM Cortex-A9 Dual-Core Prozessor

: ARM Cortex-A9 Dual-Core Prozessor Speicher : 512 MB RAM, 512 MB Flash-Speicher (erweiterbar)

: 512 MB RAM, 512 MB Flash-Speicher (erweiterbar) Display : 3,5 Zoll Touchscreen

: 3,5 Zoll Touchscreen Konnektivität : Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 3G/4G

: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 3G/4G Betriebssystem : Verifone OS

: Verifone OS Zusätzliche Features: EMV Chip & PIN, Magnetstreifenleser, NFC, integrierter Drucker

Das Verifone Engage System bietet eine Vielzahl von Funktionen und ist dafür bekannt, eine stabile und sichere Plattform für Zahlungen zu bieten. Es ermöglicht den Händlern, ihre Zahlungsoptionen zu erweitern und so eine größere Kundenbasis zu erreichen.

Fazit

Die Integration von Krypto-fähigen POS-Systemen bietet Einzelhändlern eine innovative Möglichkeit, ihre Zahlungsoptionen zu erweitern und eine breitere Kundenbasis zu erreichen. Die Integration von Krypto-fähigen POS-Systemen in den Einzelhandel erfordert zum Glück keine umfangreiche technische Infrastruktur. Tatsächlich können viele dieser Systeme mit einem Standardcomputer oder sogar einem Tablet betrieben werden. Händler, die bereits einen Online-Shop betreiben, können diese Hardwarelösungen problemlos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren. Mit den richtigen Hardwarelösungen und einer soliden technischen Infrastruktur können selbst kleine Einzelhändler und Online-Shops die Vorteile der Kryptowährungsakzeptanz nutzen und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.