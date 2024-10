Apple stellt Montag neue Macs vor

Apple wird am kommenden Monat, also am 28. Oktober 2024, neue Geräte vorstellen. Das hat der Leiter des Marketings, Gregor Joswiak, über das soziale Netzwerk X bestätigt. Ein Event wird es zu den neuen Produkten allerdings nicht geben. Aktuell nimmt man an, dass es vorwiegend um neue Macs bzw. MacBooks gehen wird. Die neuen Devices könnten dann auf den Chip M4 setzen.

Der Hersteller aus Cupertino wird die neuen Produkte dann nach aktuellem Stand der Dinge über Social-Media-Posts, Pressemeldungen und Vorstellungsvideos ins rechte Licht rücken. Einen Online-Stream bzw. ein digitales Event ist nicht angesetzt. In der Gerüchteküche gastieren aber schon seit Monaten neue Mac-Modelle. Unter anderem rechnet man mit einem neuen Mac mini, MacBook Pro und einem frischen iMac. Alle sollten auf die neuen M4-Chips setzen.

Nur der Apple Mac mini wird voraussichtlich auch ein umfassenderes Re-Design erhalten. So sollen die neuen MacBook Pro und der iMac vielmehr bereits erhältlichen Geräten in Optik und Haptik stark ähneln. Da wird sich also vorwiegend etwas unter der Haube tun.

Quelle: Greg Joswiak (X)