Dangbei startet Angebote auf diverse Projektoren

Der Projektor-Hersteller Dangbei vertreibt auch in Deutschland diverse Beamer. Dabei startet man passend zum chinesischen Neujahr heute einige Angebote, die bis 9. Februar 2025 greifen. Beispielsweise bietet man auf diese Weise den Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) mit 400 Euro Rabatt über Amazon.de an. Statt 1.899 Euro kostet der 4K-Beamer mit 3D- und HDR-Support also temporär nur noch 1.499 Euro.

Dann hätten wir da auch noch den Dangbei Atom mit 1080p und HDR, der besonders kompakt gestaltet worden ist. Er nutzt Google TV und kann Diagonalen von bis zu 180 Zoll erzeugen. Statt 999 Euro lässt sich dieser mit einem zusätzlichen Rabattcode für 709 Euro ergattern. Ebenfalls im Preis reduziert worden ist noch der Dangbei N2. Dies ist ein Einstiegs-Beamer mit 1080p-Auflösung. Hier fällt der Preis auf nur noch 299 Euro. Regulär kostet das Modell ansonsten 439 Euro.

Unten haben wir die drei im Preis reduzierten Beamer auch noch einmal verlinkt. Freilich sollte man dennoch die Preise mit anderen Modellen vergleichen, die vielleicht ähnliche Spezifikationen offerieren. Wer aber ohnehin eines der Beamer-Modelle von Dangbei im Auge hatte, begrüßt diese Deals ja eventuell.