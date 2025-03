„The Witcher IV“ erscheint frühestens 2027

CD Projekt hat mit den beiden Spielen „The Witcher 3: Wild Hunt“ und „Cyberpunk 2077“ zwei massive Hits nacheinander veröffentlicht. Aktuell arbeitet man an „The Witcher IV“, das allerdings nicht mehr Geralt als Hauptfigur nutzen wird, sondern auf dessen Protegé Ciri zurückgreift. Erscheinen soll der Titel, wie eine neue Präsentation der Finanzergebnisse des Studios offengelegt hat, jedoch nicht vor 2027.

Das ist keine große Überraschung, denn das Spiel soll erst seit ca. einem halben Jahr mit vollen Zügen in die Produktion gestartet sein. Dass „The Witcher IV“ nicht vor 2027 erscheinen soll, steht jetzt also fest, wie das Management auch bestätigt hat. Offen ist hingegen, wann der Titel auf den Markt kommen könnte. Denn es ist auch eine Veröffentlichung erst 2028 oder gar 2029 möglich. Wichtig dürfte für CD Projekt sein, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. So erschien das Spiel „Cyberpunk 2077“ nämlich im Jahr 2020 mit massiven Bugs – vor allem in den desaströsen Konsolenversionen.

CD Projekt hat auch bereits bestätigt, dass „The Witcher IV“ neue Wege gehen werde, also nicht einfach das Gameplay von „The Witcher 3: Wild Hunt“ kopiere. Zumal die Entwickler auch die Engine gewechselt haben und statt auf die hauseigene RED Engine jetzt auf die Unreal Engine 5 setzen.

Quelle: CD Projekt (YouTube)