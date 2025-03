Poco F7 Pro und F7 Ultra: Zwei neue Premium-Smartphones zu aggressiven Preisen

Xiaomis Marke Poco hat heute die beiden Smartphones Poco F7 Pro und F7 Ultra vorgestellt. Sie weisen einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auf. Etwa integrieren beide ein AMOLED-Display mit 3.200 x 1.440 Pixeln, einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einer Touch-Abtastrate von 480 Hz. Der Bildschirm mit 6,67 Zoll kann bis zu 3.200 Nits hell werden und verwendet für mehr Augenfreundlichkeit PWM-Dimming mit 3.840 Hz.

Allerdings verwendet Poco für das F7 Pro zum SchutzGorilla Glass 7i, während es für das Poco F7 Ultra das Poco Shield Glass ist. Beide Smartphones erhalten vier Jahre große Android-Updates und sechs Jahre Sicherheits-Updates. Das Poco F7 Ultra spannt als SoC den Qualcomm Snapdragon 8 Elite ein, dem bis zu 16 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 512 GByte UFS-4.1-Speicherplatz zur Seite stehen. Als weitere Merkmale sind etwa Android 15 mit HyperOS 2 als Plattform, Schutz nach IP68 gegen Staub und Wasser sowie Stereo-Lautsprecher und ein Ultraschall-Fingerabdruckscanner zu nennen.

Der Akku des Poco F7 Ultra erreicht 5.300 mAh und kann via USB-C mit 120 Watt geladen werden – oder mit 50 Watt kabellos. Das Smartphone misst 160,26 x 74,95 x 8,39 mm und wiegt laut Hersteller 212 g. Die Dreifach-Hauptkamera liefert 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Telephoto, OIS) + 32 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel. Vorne sitzt eine Selfie-Cam mit 32 Megapixeln.

Das Poco F7 Pro verwendet den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Es stehen 12 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 512 GByte UFS-4.1-Speicher zur Seite. In diesem Fall ist ein Akku mit 6.000 mAh an Bord, der mit 90 Watt per USB-C geladen werden kann. Es bleibt bei Stereo-Speakern und dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner. Abermals dient Android 15 mit HyperOS als System. Das Phone misst 160,26 x 74,95 x 8,12 mm bei einem Gewicht von 206 g. Das Poco F7 Pro kommt in den Farben Schwarz, Silber und Blau in den Handel.

Da Poco F7 Pro verwendete nur eine Dual-Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Die Frontkamera kommt auf 20 Megapixel.

Preise und Verfügbarkeiten

Poco F7 Ultra (12 GB + 256 GB) für 749,90 Euro (UVP)

Poco F7 Ultra (16 GB + 512 GB) für 799,90 Euro (UVP)

Poco F7 Pro (12 GB + 256 GB) für 599,90 Euro (UVP)

Poco F7 Pro (12 GB + 512 GB) für 649,90 Euro (UVP)

Zum Start gibt es auch eine Early-Bird-Aktion. Diese läuft vom 27. März 2025 ab 10 Uhr bis zum 10. April 2025 um 9:59 Uhr. Solange gelten dann die folgenden Preise: