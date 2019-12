Adventsgewinnspiel mit be quiet! geht zu Ende

Der dritte Teil unserer diesjährigen Adventsgewinnspiele geht morgen, am dritten Advent zu Ende. Nur noch bis Sonntag Abend habt ihr also Zeit, am be quiet! Gewinnspiel teilzunehmen, um entweder ein gedämmtes Silent Base 801 Window Gehäuse in Wunschfarbe oder ein Straight Power 11 Netzteil mit 650 Watt gewinnen zu können, deshalb an dieser Stelle nochmal ein Hinweis darauf.

Das Silent Base 801 verfügt über eine verbesserte Dämmung durch 10 mm dicke Dämmmatten oben und hinter der Front sowie eine 5-mm-Dämmung am rechten Seitenteil. Das Gehäuse besitzt eine dreistufige Lüftersteuerung für bis zu sechs Lüfter und kommt mit drei vorinstallierten Silent Wings 2 140-mm-Lüftern. Netzteil und Festplattenhalterungen verschwinden hinter Abdeckungen für eine bessere Optik und einfaches Kabelmanagement. Der Gewinner darf sich bei be quiet! übrigens die Farbe des Design-Elements aussuchen – Orange, Schwarz, Silber oder Rot!

Das Straight Power 11 Netzteil ist 80Plus Gold zertifziert für eine hohe Energieeffizienz, kommt aber im Vergleich zum erfolgreichen Vorgänger mit einem grundsätzlich überarbeiteten Innenaufbau. Die größte Neuerung ist, dass auf der Gleichstromseite auf jegliche Kabel verzichtet wird, d.h. sämtliche Verbindungen werden intern über Platinen geregelt. Das erhöht den Luftdurchfluss und damit die Kühlung, was wiederum zu einer längeren Lebensdauer führen soll. Für die Abluft sorgt ein 135 mm großer SilentWings-Lüfter, diesmal aus der dritten Generation.

Für die Teilnahme am dritten Teil unserer Adventsgewinnspiele müssen zwei Fragen zu Gehäuse und Netzteil von be quiet! beantwortet werden und schon seid ihr dabei! Das Gewinspiel läuft noch bis einschließlich Sonntag, den 15. Dezember, also einschließlich des dritten Advents. Allen Teilnehmern viel Glück!

