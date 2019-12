Adventsgewinnspiel mit Fractal Design geht zu Ende

Der vierte und vorletzte Teil unserer diesjährigen Adventsgewinnspiele geht morgen, am vierten Advent zu Ende. Nur noch bis Sonntag Abend habt ihr also Zeit, am Fractal Design Gewinnspiel teilzunehmen, um entweder ein fast vollverglastes Define S2 Vision RGB Gehäuse oder ein extrem energieeffizientes Ion+ 760W Netzteil gewinnen zu können, deshalb an dieser Stelle nochmal ein Hinweis darauf.

Basierend auf dem Define S2, verfügt das Fractal Design Define S2 Vision RGB über zahlreiche neue Features wie elegante, getönte Tempered Glass Panels an allen Seiten. Das Define S2 Vision RGB wurde mit dem Ziel entwickelt, herausragendes Design und hohe Funktionalität zu vereinen. Dank des fast ausschließlich aus Tempered Glass bestehendem Äußeren kann man die ganze Eleganz des Systems aus jedem Blickwinkel genießen. Doch der Fokus auf ein makelloses Design bedeutet keinesfalls Einbußen bei der Performance! Das Define S2 Vision RGB bietet beispiellose Kühlleistung mit breiter Unterstützung für Luft- und Wasserkühlungen, vier PWM-Lüfter und einem innovativen Top Panel, das an der Oberseite auf Knopfdruck den Wechsel von Tempered Glass zu weiteren Lüfterpositionen ermöglicht.

Neben dem High-End Gehäuse wird auch noch ein vollmodulares Fractal Design Ion+ 760W High-Performance Netzteil verlost. Dieses kommt neben extrem hoher Energieeffizienz und komplett modularen Kabeln auch noch über einen flüsterleisen 140-mm-Lüfter, der bei wenig Last mit enorm niedriger Drehzahl arbeitet, um so wenig Geräusche wie möglich zu produzieren.

Für die Teilnahme am vierten und vorletzen Teil unserer Adventsgewinnspiele müssen zwei Fragen zu Gehäuse und Netzteil von Fractal Design beantwortet werden und schon seid ihr dabei! Das Gewinspiel läuft noch bis einschließlich Sonntag, den 22. Dezember, also einschließlich des vierten Advents. Allen Teilnehmern viel Glück!

