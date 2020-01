Intel setzt finanziell neue Rekorde

Trotz aller Probleme mit verspäteten Einführungen von Fertigungstechnologien und den entsprechenden CPUs hat Intel das letzte Jahr mit neuen finanziellen Rekorden abgeschlossen. Vor allem dank starker Ergebnisse der „Data Center Group“ konnte Intel sowohl im vierten Quartal 2019 als auch im gesamten letzten Jahr neue Höchstwerte setzen – bei allerdings nur leichtem Umsatzwachstum.

Im vierten Quartal des letzten Jahres stieg der Umsatz von Intel erstmals auf 20,2 Milliarden US-Dollar, 8 Prozent mehr als im üblicherweise zum Vergleich herangezogenen gleichen Quartal des Vorjahres. Gleichzeitig stieg der Quartalsgewinn um satte 33 % auf $6,9 Mrd.

Für das Gesamtjahr 2019 konnte Intel den Umsatz gegenüber 2018 um 2 % auf nun $72,0 Mrd. steigern. Der Nettogewinn blieb dagegen gleich mit $21,05 Mrd.

Der Hauptgrund für das gute Finanzergebnis war die „Data Center Group“ mit Produkten für Rechenzentren. Dieser Bereich bei Intel konnte seine Umsätze im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal um 12 % und gegenüber dem Vorjahr sogar um 19 % steigern. Allerdings lief es auch bei der „Client Computing Group“ mit ihren PC-Prozessoren nicht schlecht, denn auch hier gab es Wachstumsraten beim Umsatz – wenn auch sehr moderat mit 2 bzw. 3 %.

Für das Anfang des Jahres angelaufene erste Quartal 2020 erwartet Intel einen Umsatz von $19,0 Mrd., was deutlich über den $16,1 Mrd. Umsatz von Anfang 2019 liegen würde. Für das gesamte Jahr 2020 geht Intel von Umsätzen in Höhe von $73,5 Mrd. aus, also eine erneute Steigerung gegenüber dem letzten Jahr.

Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung von Intel und AMD seit Anfang 2008:

Quartalszahlen Quartal Firma Umsatz Gewinn 1.2008 Intel $9.673 Mio $1.443 Mio AMD $1.505 Mio -$358 Mio 2.2008 Intel $9.470 Mio $1.601 Mio AMD $1.349 Mio -$1.189 Mio 3.2008 Intel $10.217 Mio $2.014 Mio AMD $1.776 Mio -$67 Mio 4.2008 Intel $8.226 Mio $234 Mio AMD $1.162 Mio -$1.424 Mio 1.2009 Intel $7.145 Mio $629 Mio AMD $1.177 Mio -$416 Mio 2.2009 Intel $8.024 Mio -$398 Mio AMD $1.184 Mio -$330 Mio 3.2009 Intel $9.389 Mio $1.856 Mio AMD $1.396 Mio -$128 Mio 4.2009 Intel $10.569 Mio $2.282 Mio AMD $1.646 Mio $1.178 Mio 1.2010 Intel $10.299 Mio $2.442 Mio AMD $1.574 Mio $257 Mio 2.2010 Intel $10.765 Mio $2.887 Mio AMD $1.653 Mio -$47 Mio 3.2010 Intel $11.102 Mio $2.955 Mio AMD $1.618 Mio -$118 Mio 4.2010 Intel $11.457 Mio $3.180 Mio AMD $1.649 Mio $375 Mio 1.2011 Intel $12.847 Mio $3.160 Mio AMD $1.610 Mio $510 Mio 2.2011 Intel $13.032 Mio $2.954 Mio AMD $1.574 Mio $61 Mio 3.2011 Intel $14.233 Mio $3.468 Mio AMD $1.690 Mio $97 Mio 4.2011 Intel $13.887 Mio $3.360 Mio AMD $1.691 Mio -$177 Mio 1.2012 Intel $12.906 Mio $2.738 Mio AMD $1.585 Mio -$590 Mio 2.2012 Intel $13.501 Mio $2.827 Mio AMD $1.410 Mio $37 Mio 3.2012 Intel $13.457 Mio $2.972 Mio AMD $1.269 Mio -$157 Mio 4.2012 Intel $13.477 Mio $2.468 Mio AMD $1.155 Mio -$473 Mio 1.2013 Intel $12.580 Mio $2.045 Mio AMD $1.088 Mio -$146 Mio 2.2013 Intel $12.811 Mio $2.000 Mio AMD $1.161 Mio -$74 Mio 3.2013 Intel $13.483 Mio $2.950 Mio AMD $1.461 Mio $48 Mio 4.2013 Intel $13.834 Mio $2.625 Mio AMD $1.589 Mio $89 Mio 1.2014 Intel $12.764 Mio $1.947 Mio AMD $1.397 Mio -$20 Mio 2.2014 Intel $13.831 Mio $2.796 Mio AMD $1.441 Mio -$36 Mio 3.2014 Intel $14.554 Mio $3.317 Mio AMD $1.429 Mio $17 Mio 4.2014 Intel $14.721 Mio $3.661 Mio AMD $1.239 Mio -$364 Mio 1.2015 Intel $12.781 Mio $1.992 Mio AMD $1.030 Mio -$180 Mio 2.2015 Intel $13.195 Mio $2.706 Mio AMD $942 Mio -$181 Mio 3.2015 Intel $14.465 Mio $3.109 Mio AMD $1.061 Mio -$197 Mio 4.2015 Intel $14.914 Mio $3.613 Mio AMD $958 Mio -$102 Mio 1.2016 Intel $13.702 Mio $2.046 Mio AMD $832 Mio -$109 Mio 2.2016 Intel $13.533 Mio $1.330 Mio AMD $1.027 Mio $69 Mio 3.2016 Intel $15.778 Mio $3.378 Mio AMD $1.307 Mio -$406 Mio 4.2016 Intel $16.374 Mio $3.562 Mio AMD $1.106 Mio -$51 Mio 1.2017 Intel $14.796 Mio $2.964 Mio AMD $984 Mio -$73 Mio 2.2017 Intel $14.763 Mio $2.808 Mio AMD $1.222 Mio -$16 Mio 3.2017 Intel $16.149 Mio $4.516 Mio AMD $1.584 Mio $61 Mio 4.2017 Intel $17.053 Mio -$687 Mio AMD $1.340 Mio -$19 Mio 1.2018 Intel $16.066 Mio $4.454 Mio AMD $1.647 Mio $81 Mio 2.2018 Intel $16.962 Mio $5.006 Mio AMD $1.756 Mio $116 Mio 3.2018 Intel $19.163 Mio $6.398 Mio AMD $1.653 Mio $102 Mio 4.2018 Intel $18.657 Mio $5.195 Mio AMD $1.419 Mio $38 Mio 1.2019 Intel $16.061 Mio $3.974 Mio AMD $1.272 Mio $16 Mio 2.2019 Intel $16.505 Mio $4.179 Mio AMD $1.531 Mio $35 Mio 3.2019 Intel $19.190 Mio $5.990 Mio AMD $1.802 Mio $120 Mio 4.2019 Intel $20.209 Mio $6.905 Mio AMD

AMD wird sein finanzielles Ergebnis vom letzten Quartal nächste Woche Dienstag, den 28. Januar, nach Börsenschluss in Nordamerika bekannt geben.

Quelle: Intel