„Just Cause 4“ umsonst bei EPIC Games

Derzeit gibt es wieder ein interessantes und diesmal sogar recht aktuelles PC-Spiel kostenlos zum Download: „Just Cause 4“. Diese Action-Adventure als Third-Person-Shooter mit Open-World-Prinzip erschien Ende 2018 und ist damit nur etwas mehr als ein Jahr alt. Momentan ist dieses Spiel noch bis nächste Woche Donnerstag umsonst bei EPIC Games zu haben.

„Just Cause 4“ wurde vom renomiierten Publisher Square Enix herausgebracht und spielt in einer, von den Machern selbst kreierten, Welt mit Namen Solis. Hier kämpft der Protagonist Rico Rodriguez gegen die unbesiegbar erscheinende Militärorganisation der Schwarzen Hand. Zudem steckt das Spiel voller Intrigen und Schlachten. Die Mission besteht darin, eine Rebellion zu gründen, um die Schwarze Hand zu besiegen und die Vergangenheit von Ricos Vater ans Licht zu bringen.

Wie bei den Vorängerspielen verfügt der Spieler über drei Items: den Fallschirm, eine Wingsuit sowie den Grapple-Hook. Nun können diese Features auch verbessert werden und sind individuell gestaltbar. Zusätzlich kann er zwischen vielen verschiedenen Fortbewegungsmitteln wählen: Helikopter, Kampfjets, Autos und weiteren Fahrzeuge. Speziell neu hinzugefügt sind nun Naturgewalten wie Tornados und Gewitterstürme (Quelle).

Daneben bietet EPIC Games auch noch das Indie-Game „Wheels of Aurelia“ kostenlos an, ein narratives Road-Trip-Spiel, das in den wilden 70ern in Italien spielt. Als Lella, eine kühne und wagemutige Frau, durchlebt der Spieler eine turbulente Zeit der italienischen Geschichte, während man Ereignisse aus Lellas Vergangenheit aufdeckt.

Beide Spiele werden noch bis 23. April um 23 Uhr kostenlos bei EPIC Games angeboten.

Quelle: EPIC Games