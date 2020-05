Sharkoon Light² 200 Gaming-Maus im Test

Anzeige

Einleitung

Es ist doch schon etwas länger her, seitdem wir etwas von Sharkoon getestet haben, aber jetzt können wir euch etwas Neues aus dem Bereich der Gaming-Mäuse präsentieren. Sharkoon hat uns ihre neue, ultraleichte Light² 200 Gaming-Maus zum Testen in die Redaktion geschickt. Lightweight-Mäuse sind derzeit der neueste Trend in der Gaming-Sparte und viele Hersteller springen auf diesen Zug auf. Auch Sharkoon erweitert sein Sortiment mit einer neuen Gaming Maus mit gerade einmal 62 Gramm Gewicht.

Dies ist allerdings nicht unsere erste gewichtsreduzierte Gaming-Maus in der Redaktion, wir durften auch schon die leichte Endgame Gear XM1 testen und haben somit einen guten Vergleichskandidaten. Wie die Light² 200 in unseren ausgiebigen Tests abschneidet, erfahrt ihr in diesem Review.

Lieferumfang

Sharkoon Light² 200

Austauschbare Maus-Oberfläche

Austauschbare DPI-Wahltasten

Zusätzliches Set mit Mausfüßen

Kurzanleitung

Technische Daten