Neues günstiges 5G Phone von Motorola auf dem Markt

Schnell, schneller, am schnellsten! Seit neustem ist das Moto G 5G Plus mit seinem High-Speed-Internet auf dem Markt. Dieses Smartphone von Motorola bietet 5G zu einem unschlagbar günstigen Preis an. So ist es ab sofort für jeden möglich mit 5G im Internet zu surfen. Auch wenn dies schon bei anderen Smartphones erhältlich ist, bewegt sich das Motorola in einer anderen sowie attraktiveren Preisklasse.

Neben dem High-Speed-Internet, hat das Moto noch viel mehr auf Lager. Hier erfahren Sie alles rund um das Moto g 5G Plus und welche tollen Eigenschaften dieses Smartphone bereithält.

Eigenschafen des Moto G 5G Plus

Der Hersteller Motorola bringt seit kurzem nun endlich auch sein erstes 5G-Samrtphone auf dem Markt, welches, dank seines günstigen Preises serienreif ist. Trotz, dass bei Marken wie Samsung oder Sony bereits 5G erhältlich ist, kann man das Moto G 5G Plus für einen top Preis erwerben. Mit den folgenden Eigenschaften, hebt sich das Smartphone von Motorola von den anderen Handys ab.

Display des Moto G 5G Plus

Neben dem schnellen Netz, muss auch das Display eine gute Leistung aufweisen, damit dieser nicht am haken ist. Somit erhalten Sie bei dem Moto G 5G einen 6,7 Zoll FHC & LCD-Display mit einer 90 Hertz Bildfrequenz. Zudem hält Motorola an einem 21:9-Seitenformat fest, was Ihnen ausreichend Anzeigefläche bietet. Dank des großen Displays und den 204 Gramm, ist das Moto G schon ein eher schwereres Handy, im Gegensatz zu manch anderen.

Gute Kamera

Auch bei der Kamera hat dieses Smartphone von Motorola gar nicht schlecht abgeschlossen. Die Kamera löst bis zu 48 MP auf und wandelt die Fotos, anhand der Quad-Pixel-Technik, in 12 MP um. Zudem besitzt die Kamera eine Tiefenlinse, eine Ultraweitwinkellinse sowie eine Makrolinse. Dadurch erhalten Sie, sowohl mit dem Moto G 5G sowie mit dem one fusion+ hochauflösende Fotos.

Auch bei der Frontseite, steckt im Display eine Dual-Selfie-Kamera mit zwei Linsen mit 16 MP sowie 8 MP. Hiermit können Sie auch sehr gute Selfies machen. Diese beiden Linsen befinden sich oben links im Display.

Top Geschwindigkeit

Insbesondere bei dem Punkt Geschwindigkeit, überzeugt das neue Smartphone von Motorola. Dank seines 5G High-Speed-Internets, haben Sie die Möglichkeit ultraschnell im Internet zu surfen und dabei problemlos Filme herunterzuladen.

Auch bei Apps und Spiele mit hoher Auflösung, liegt dieses Smartphone ganz weit vorne. Zum Beispiel das Game Age of the Gods versetzt Sie ins antike Griechenland, dank der guten Auflösung und des schnellen Internets. Hiermit können Sie problemlos sämtlich Online Casino Spiele ausprobieren oder auch Strategie- sowie Geschicklichkeitsspiele. Man hat das Gefühl direkt im Spiel drin zu sein.

Top Akku-Laufzeit

Dadurch, dass das Moto G 5G Plus ziemlich viel Power benötigt, um die gewünschte Leistung zu erbringen, ist natürlich auch eine gute Akkuleistung vorausgesetzt. Demnach hat das Akku eine Leistung von 5.000 mAh, was nicht gerade wenig ist. Anhand der 20 Watt, können Sie das Smartphone ultraschnell wieder aufladen.

Fazit

Letztendlich handelt es sich bei dem neuen Smartphone Moto G 5G Plus von Motorola um ein sehr gutes Handy mit einer top Leistung für seine Preisklasse. Schon unter 400 € ist dieses High-Speed-Internet Phone erhältlich, was ein deutlicher Unterschied ist, zu anderen Smartphone-Herstellern mit der gleichen Leistung.