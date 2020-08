„Remnant: From the Ashes“ aktuell gratis

Das genau vor einem Jahr erschienene Spiel „Remnant: From the Ashes“ gibt es derzeit umsonst beim EPIC Games Store. Dieses Survival-Action-Spiel aus der Third-Person-Perspektive in einer postapokalyptischen Welt basiert auf der „Unreal Engine 4“ und bietet einen Online-Modus, bei dem man mit bis zu zwei weiteren Spielern gemeinsam gegen monströse Wesen kämpfen muss.

„Remnant: From the Ashes“ erschien am 20. August 2019 für Windows, PlayStation 4 sowie Xbox One und wurde von vielen Spielern gut aufgenommen. Manche bezeichnen diesen Action-Shooter gar als eines der besten Coop-Games der letzten Jahre. Dabei ist man „als Teil des letzten Rests der Menschheit allein oder gemeinsam mit bis zu zwei Mitspielern unterwegs, um sich gegen Horden tödlicher Feinde und epische Bosse zu behaupten, während man versuchst, zurückzuerobern und wiederaufzubauen, was verloren wurde“.

Das Spiel kostete bislang je nach Shop rund 35 bis 40 Euro, aber wird jetzt und noch bis Donnerstag, den 20. August im EPIC Games Store kostenlos zum Download angeboten. Auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört es ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store