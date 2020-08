„Enter the Gungeon“ & „God’s Trigger“ gratis

Diese Woche bzw. noch bis Donnerstag gibt es zwei interessante Shooter umsonst zum Download. „Enter the Gungeon“ ist ein bleihaltiger Dungeoncrawler, während „God’s Trigger“ eine Machtfantasie ist, in der man mit Tempo und Präzision in einer blutrünstigen Show voller Explosionen Feinde vernichtet, wie es der EPIC Games Store bezeichnet.

Im 2016 erschienenen Titel „Enter the Gungeon“ soll eine Gruppe von Außenseitern durch Schießen, Plündern, Ausweichrollen und das Umkippen von Tischen die persönliche Erlösung zu finden versuchen. Dazu müssen sie zum finalen Schatz des Gungeons gelangen: Die Waffe, die die Vergangenheit auslöschen kann. Man wählt einen Helden oder spielt im Team aus der Vogelperspektive und kämpft sich bis ans Ende des Gungeons vor, indem man eine fordernde, sich entwickelnde Folge von Ebenen überleben muss.

„God’s Trigger“ erschien dagegen erst vor zwei Jahren, ist aber ebenfalls ein „Top-Down Shooter“, allerdings in einem anderen Stil. Man stürmt in Windeseile durch einen Raum, muss Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und tötet mit einer der zahlreichen Waffen, frei wählbaren Spezialfähigkeiten, Biowaffen und Nahkampfmanövern. Jeder Charakter verfügt über seine eigenen einzigartigen Kräfte. Man kann im im Solomodus jederzeit zwischen Harry und Judy wechseln, dem Engel und der Dämonin, oder man schnappt sich einen Freund und sorgt zu zweit für ein blutrünstiges Chaos!

Beide Spiele kann man im EPIC Games Store aktuell und noch bis Donnerstag kostenlos bestellen und dann herunterladen, aber auch danach kann man die beiden Shooter noch spielen – zumindest solange sie noch bei EPIC gelistet sind.

Quelle: EPIC Games Store