Nvidia mit GeForce RTX 3090, 3080 & 3070

Auf seinem „GeForce Special Event“ hat Nvidia wie erwartet gestern die GeForce RTX 3080 und 3090 Grafikkarten vorgestellt, die diesen Monat erhältlich sein werden, aber gleichzeitig auch die GeForce RTX 3070 für Oktober angekündigt. Obwohl letztere sogar schneller sein soll als das bisherige ‚Turing‘ Flaggschiff, soll sie mit 500 Euro weniger als die Hälfte der GeForce RTX 2080 Ti kosten.

Nvidia verweist bei seiner ‚Ampere‘ Grafikarchitektur auf signifikante Verbesserungen bei den Raytracing- und Tensor-Kernen, die mit neuen Generationen zu deutlichen Geschwindigkeitsvorteilen führen sollen im Vergleich zur bisherigen ‚Turing‘ Architektur bzw. der GeForce RTX 20 Serie. So sollen die neuen Shader-Einheiten der ‚Ampere‘ GPUs 2,7-mal leistungsfähiger sein als bei ‚Turing‘, die RT-Kerne (Raytracing) 1,7-mal schneller und die Tensor-Kerne auch 2,7-mal performanter sein. Zusammen mit der Chipfertigung in 8-Nanometer-Technologie bei Samsung statt der bisher in 12-nm-Technik produzierten Turing-Generation sollen die neuen RTX 30 GPUs eine 1,9-mal höhere Performance pro Watt mitbringen.

Zum neuen Flaggschiff wurde die GeForce RTX 3080 ernannt und diese kommt mit 8704 CUDA-Kernen bzw. Shader-Einheiten und den erwarteten 10 GByte GDDR6X-Grafikspeicher. Diese Grafikkarte soll ab 17. September für 699 Euro erhältlich sein und doppelt so leistungsfähig sein wie eine GeForce RTX 2080 Super, vor allem bei Raytracing-Games.

Eine Woche später soll die GeForce RTX 3090 kommen als Nachfolger der Titan-Serie. Dieses Ampere-Sondermodell kommt mit enormen 10.496 CUDA-Kernen und natürlich 24 GByte GDDR6X. Zum Preis von 1499 Euro kann man damit dann auch 60 Bilder pro Sekunde bei 8K-Auflösung selbst in modernen Spielen erreichen.

Interessanter für die meisten Anwender dürfte aber die GeForce RTX 3070 sein. Diese Grafikkarte bietet 5888 CUDA-Kerne sowie 8 GByte GDDR6, soll etwas performanter sein als selbst eine GeForce RTX 2080 Ti – das bisherige Flaggschiff der Turing-Serie – und im Oktober für 499 Euro verfügbar sein.

Nvidia GeForce RTX Serie (Stand: 2.9.2020) GeForce RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti Architektur Ampere Turing Grafikchip GA102 GA102 GA104 TU102 Transistoren 28 Mrd. 28 Mrd. ? 18,6 Mrd. Fertigung Samsung 8 nm TSMC 12 nm CUDA-Kerne 10.496 8704 5888 4352 Basistakt 1400 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1350 MHz Boost-Takt 1700 MHz 1710 MHz 1730 MHz 1635 MHz Speicher 24 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 11 GByte GDDR6 RAM-Interface 384 bit 320 bit 256 bit 352 bit RAM-Takt 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 16 Gbit/s 14 Gbit/s Bandbreite 936 GByte/s 760 GByte/s 512 GByte/s 616 GByte/s TGP 350 Watt 320 Watt 220 Watt 250 Watt Preis 1499 Euro 699 Euro 499 Euro 1259 Euro

Die Preise und Taktraten gelten jeweils für die Nvidia „Founder’s Edition“ und können bei Partnerkarten abweichen.

Zahlreiche Grafikkartenhersteller wie Zotac, ASUS, EVGA, MSI und PNY haben ihre GeForce RTX 3070, 3080 und 3090 Modelle bereits angekündigt.

Quelle: Pressemitteilung