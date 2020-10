Gratis: Layers of Fear 2 & Costume Quest 2

Diese Woche gibt es zwei PC-Spiele umsonst bei EPIC, die recht gut zu Halloween am kommenden Wochenende passen. Das erst letztes Jahr erschienene „Layers of Fear 2“ ist ein Psycho-Horror aus der Ego-Perspektive, also eher nichts für schwache Nerven. „Costume Quest 2“ kam dagegen schon 2014 heraus und ist ein Action-Rollenspiel im Comic-Stil.

Bei „Costume Quest 2“ übernimmt der Spieler die Rolle eines von zwei Zwillingsgeschwistern: Wren und Reynold. Das Spiel folgt dem Spielercharakter, seinen Geschwistern und bestimmten Verbündeten, die sie auf ihren Zeitreisen gefunden haben. Sie wollen einen Zahnarzt namens Dr. Orel White daran hindern, Halloween zu zerstören.

Der Spieler kann sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft zugreifen, wobei die Vergangenheit vor der Gründung der Heimatstadt der Kinder liegt und die Zukunft in einer Zahndystopie stattfindet. Wie im Vorgänger „Costume Quest“ besteht das Gameplay hauptsächlich darin, die Umgebung zu erkunden, Quests abzuschließen, Süßes oder Saures zu tun und Monster im rundenbasierten Kampf als gigantische Versionen ihres kostümierten Selbst zu bekämpfen.

„Layers of Fear 2“ ist ein psychologisches Horrorspiel, bei dem man sich aus der Ego-Perspektive vorrangig mit Erkundung und und der Handlung der Geschichte beschäftigt. Der Spieler steuert einen Hollywood-Star, der dem Ruf eines mysteriösen Regisseurs folgt, um an Bord eines Überseedampfers die Hauptrolle in einem Film zu übernehmen. Man muss in den Tiefen des Schiffes, die als Kulisse für den Film dienen, sowohl die Umgebung als auch seine Vergangenheit erkunden und herausfinden, warum man für diesen Film ausgewählt wurde.

Sowohl „Costume Quest 2“ als auch „Layers of Fear 2“ werden noch bis Donnerstag, den 29. Oktober kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten, aber auch danach noch kann man sie weiterspielen, denn nach Bestellung gehören die Spiele ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store