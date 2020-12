Adventsgewinnspiel mit LC-Power geht zu Ende

Der zweite Teil unserer diesjährigen Adventsgewinnspiele geht heute, am 11. Dezember zu Ende. Nur noch bis heute Abend habt ihr also Zeit, am LC-Power Gewinnspiel teilzunehmen und damit einen neuen, 27 Zoll großen LC-M27-QHD-144-C Curved-Monitor mit QHD-Aufösung und Bildwiederholrate von 144 Hz gewinnen zu können, deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf.

Mit dem LC-M27-QHD-144-C kann man laut Hersteller das ultimative Gaming-Feeling erleben! Durch die QHD-Bildschirmauflösung von 2560×1440 Pixeln bietet der Monitor um 1,7-mal gestochen schärfere Bilder als bei herkömmlichem FullHD.

Und mit einer Krümmung von 1500R sowie einem 16:9-Breitbild soll man förmlich eintauchen können in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt. Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 3000:1.

Für die Teilnahme am zweiten Teil unserer Adventsgewinnspiele müssen zwei Fragen zu diesem 27″-Monitor beantwortet werden und schon seid ihr dabei! Das Gewinspiel läuft nur noch heute, den 11. Dezember. Allen Teilnehmern viel Glück!

