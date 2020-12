Radeon RX 6800/6900 weiter im Referenzdesign

In den letzten Tagen gingen Gerüchte herum, dass AMD die Produktion seiner Radeon RX 6800, 6800 XT und 6900 XT Grafikkarten im Referenzdesign nach der ersten Welle bereits eingestellt habe und man sich nun auf seine Partner unter den Grafikkartenherstellern in deren eigenen Designs verlasse. Dem hat AMD nun widersprochen.

Mitte November zur Markteinführung der Radeon RX 6800 und RX 6800 XT Grafikkarten, die immer noch kaum oder nur zu überhöhten Preisen verfügbar sind, hatte Scott Herkelman, seines Zeichens Vizepräsident und „General Manager der Radeon Busines Unit“ bei AMD, bei Twitter erklärt, dass das Referenzdesign noch bis etwa Anfang 2021 produziert werden wird.

Nun aber hat Herkelman seinen Tweet ergänzt mit der unmissverständlichen Erklärung, dass man kürzlich offiziell entschieden hat, die Produktion der Radeon RX 6800 und RX 6800 XT Grafikkarten im Referenzdesign bis auf Weiteres fortzusetzen – aufgrund der hohen Nachfrage.

We've just officially extended the reference design builds indefinitely due to popular demand. Thanks for the feedback.

