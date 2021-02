Dark Power 12: 80Plus Titan für 750 bis 1000 Watt

Letztes Jahr hatte be quiet! mit zwei Dark Power Pro 12 Modellen seine ersten Netzteile der derzeit höchsten Effizienz und 80Plus Titanium Zertifizierung eingeführt. Diese gibt es aber nur mit 1200 und 1500 Watt Gesamtleistung. Nun bringt der Hersteller mit drei neuen Dark Power 12 Netzteilen mit 750, 850 und 1000 Watt die selbe Effizienz von bis zu 94,9 Prozent auch in niedrigere Leistungsklassen.

Die drei neuen be quiet! Dark Power 12 Netzteile verfügen wie die im August 2020 eingeführten Dark Power Pro 12 Modelle über eine 80Plus Titanium Zertifizierung und das selbe Kühlkonzept. Das soll für eine perfekte Balance zwischen Effizienz, Leistung und ein leises Betriebsgeräusch sorgen. Mit dem integrierten, schon vom mittlerweile über fünf Jahre alten, 80Plus-Platin-zertifizierten Vorgänger Dark Power 11 bekannten Overclocking-Key können Anwender die vier 12-Volt-Leitungen zu einer Leitungsschiene mit besonders hoher Ausgangsleistung zusammenfassen. Dies ist bei stark übertaktete Prozessoren und Grafikkarten vorzuziehen.

Die Anforderungen der höchsten Effizienzklasse 80Plus Titanium erreicht be quiet! nach eigenen Angaben durch eine moderne, erweiterte DC-DC-Topologie und einen kabellosen Innenaufbau auf der DC-Seite. Allerdings verzichtet be quiet! auf die digitale Regelung der Pro-Modelle. „Der aktive Gleichrichter auf der Wechselstromseite sorgt für einen hohen Wirkungsgrad auf 80-PLUS-Titanium-Niveau“, erklärt der bei Netzteilen in Deutschland marktführende Hersteller.

Während die Dark Power Pro 12 Netzteile über sechs 12-Volt-Leitungen verfügen, beschränken sich die neuen 12er Modelle auf vier 12-Volt-Leitungen. be quiet! setzt bei der Dark Power 12 Reihe nach eigenen Angaben ausschließlich auf hochwertige Premium-Bauteile wie besonders langlebige japanische 105°C-Kondensatoren. Dazu kommen vollständig modulare und schwarz ummantelte Kabel.

Für die Kühlung der High-End-Komponenten der Dark Power 12 Netzteile setzt be quiet! auf einen integrierten, 135 Millimeter großen Silent Wings Lüfter. Der rahmenlose Lüfter ist direkt unter einem Mesh-Gitter platziert und von einem trichterförmigen Lufteinlass umgeben. Es besitzt eine niedrige Anlaufdrehzahl und arbeitet auch unter Last praktisch unhörbar. Auf semi-passiven Betrieb mit den immer mal wieder anlaufenden Lüftern verzichtet der Hersteller aufgrund seiner ohnehin leisen Belüftungslösungen weiterhin. Wie gewohnt bietet be quiet! eine 10-jährige Herstellergarantie auf diese Netzteile.

Die Dark Power 12 Netzteilmodelle sollen ab 9. März zu empfohlenen Verkaufspreisen von 215 Euro (750 Watt), 250 Euro (850 Watt) und 280 Euro (1000 Watt) im Handel erhältlich sein. Zum Vergleich: Das Dark Power Pro 12 mit 1200 Watt listet der Hersteller offiziell für 389 Euro und auch im Handel ist es kaum günstiger zu bekommen.

Quelle: Pressemitteilung