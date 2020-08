Dark Power Pro 12: 80Plus Titanium!

Nachdem be quiet! die neue Generation seiner Dark Power Pro High-End Netzteile Anfang diesen Jahres angekündigt hatte, kommen sie jetzt in den Handel. Die Dark Power Pro 12 Modelle kommen mit Gesamtleistungen von 1200 und 1500 Watt sowie offizieller 80Plus Titanium Zertifizierung für die derzeit höchstmögliche Effizienz von bis zu 94,9 Prozent. Außerdem können die diversen 12-Volt-Schienen wieder zu einer kombiniert werden für Overclocking.

Nach Angaben des Herstellers setzt man bei der Dark Power Pro 12 Serie auf vollständig digitale Steuerung und Innendesign. Dazu kommt ein „patentiertes, rahmenloses Lüfterkonzept“ mit einem 135 mm großen „Silent Wings“ Lüfter, der für starken Luftfluss bei fast unhörbarem Betrieb sorgen soll. Laut be quiet! wird das 1200-Watt-Modell selbst bei 100 Prozent Last maximal 25,8 dB(A) laut, während das 1500W-Modell auch nur bis zu 31,5 dB(A) erreicht unter Volllast. Auf semi-passiven Betrieb mit den immer mal wieder anlaufenden Lüftern verzichtet der Hersteller weiterhin aufgrund seiner ohnehin leisen Belüftungslösungen.

Die be quiet! Dark Power Pro 12 Netzteile verfügen über sechs 12-Volt-Schienen, die mit dem mitgelieferten, schon vom mittlerweile fast fünf Jahre alten, 80Plus-Platin-zertifizierten Vorgänger Dark Power 11 bekannten „Overclocking-Key“ zu einer einzigen 12V-Schiene mit hoher Stromabgabe kombiniert werden können. Das soll die Übertaktung von Prozessor und/oder Grafikkarte verbessern.

Die neuen High-End Netzteile setzen natürlich auf hochwertige Komponenten, damit „Spulenfiepen und andere unerwünschte Geräuschentwicklungen durch z.B. Laständerungen moderner Grafikkarten“ vermieden werden, und besitzen ein vollständig modulares Anschlussfeld, so dass man nur die für das jeweilige System notwendigen Kabel einstecken muss. 17 Kabel werden mitgeliefert und beide Netzteile kommen in den selben Abmessungen von 200 x 150 x 86 mm (L x B x H). Und natürlich gibt be quiet! auch auf diese Modelle eine Herstellergarantie von 10 Jahren.

Die Dark Power Pro 12 Netzteile sollen ab 8. September zu empfohlenen Verkaufspreisen von 389 Euro (1200 Watt) bzw. 439 Euro (1500 Watt) erhältlich sein.

Quelle: Pressemitteilung