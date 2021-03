Xiaomi Mi 11 Pro und Mi 11 Ultra: Zwei neue Smartphone-Flaggschiffe

Xiaomi hat gestern nicht nur die Mi Lite 11 5G und Mi Lite 11 vorgestellt, sondern auch die beiden neuen Flaggschiffe Mi 11 Pro und Mi 11 Ultra. Beginnen wir mit dem Pro-Modell, welches nun das Mi 10 Pro aus dem letzten Jahr beerbt. Das Smartphone nutzt den Qualcomm Snapdragon 888 und verwendet ein AMOLED-Display mit 6,81 Zoll Diagonale, QHD+ als Auflösung, 120 Hz als Bildwiederholrate sowie Dolby Vision. Geschützt wird der Screen durch Gorilla Glass Victus. Das Xiaomi Mi 11 Pro nitzt einen an den Seiten gebogenen Bildschirm und Stereo-Lautsprecher von harman / kardon.

Die Selfie-Kamera platziert Xiaomi am linken Bildschirmrand. Sie kommt auf 20 Megapixel. Da Mi 11 Pro ist das erste Smartphone mit dem Kamerasensor Samsung GN2 mit 50 Megapixeln. Jener verwendet ein Format von 1/1.2″ und 1,4 Mikrometer große Pixeln. Dadurch sei eine besonders hohe Lichtaufnahme möglich, was Fotos und Videos zugutekommen solle. 8K-Videos lassen sich hier ebenfalls aufzeichnen. Ein weiteres Highlight ist die zweite Linse, eine Periskop-Kamera, die fünffachen optischen Zoom erlaubt. Die dritte Linse mit 13 Megapixeln ist für Ultra-Weitwinkel-Fotos gedacht.

Für den Akku des Mi 11 Pro sind 5.000 mAh genannt und aufgeladen wird er mit bis zu 67 Watt (kabellos und -gebunden). Xiaomi setzt laut eigenen Aussagen auf neue Akkus, wie sie auch für E-Fahrzeuge genutzt werden. Man kombiniert Silizium und Sauerstoff um eine höhere Dichte zu erreichen. Als Betriebssystem ist Android 11 mit der Oberfläche MIUI 12.5 an Bord. Nach Schutzklasse IP68 ist das Xiaomi Mi 11 Pro resistent gegen Staub und Wasser. In China erscheint das Gerät in den Farben Grün, Schwarz und Lila.

In China kostet das Xiaomi Mi 11 Pro mit 8 / 128 GByte ca. 647 Euro. Die Version mit 8 / 256 GByte kostet 685 Euro und für die Variante mit 12 / 256 GByte fallen 737 Euro an. Der Verkauf startet am 2. April 2021.

Dazu gesellt sich das Xiaomi Mi 11 Ultra. Dieses Smartphone fällt durch seine spezielle Kamera auf, die ein extra Display integriert. Auch hier werkelt im Inneren der Qualcomm Snapdragon, dem 12 GByte LPDDR5-RAM und 256 GByte UFS-3.1-Speicherplatz zur Seite stehen. Für den Bildschirm mit 6,81 Zoll wird abermals ein AMOLED-Panel mit QHD+ verwendet, das von Gorilla Glass Victus geschützt wird. Es kommt eine adaptive Bildwiederholrate zum Einsatz, die von 30 bis 120 Hz gehen kann. Dolby Vision sowie HDR10+ unterstützt der Screen.

Die Kamera bietet neben der Hauptlinse mit 50 Megapixeln und optischer Bildstabilisierung auch eine Ultra-Weitwinkel-Linse und eine Periskop-Kamera mit 48 Megapixeln für fünffachen, optischen Zoom. Besonderheit ist eben das 1,1 Zoll große Display an der Rückseite, das z. B. als Selfie-Spiegel dienen kann oder auf Wunsch Benachrichtigungen zeigt. Der Akku kommt hier auf 5.000 mAh und lässt sich abermals mit 67 Watt laden – auch kabellos.

Dank Schutzklasse IP68 ist auch dieses Smartphone resistent gegen staub und Wasser. Ebenfalls setzt Xiaomi auf Dual-Stereo-Lautsprecher aus dem Hause harman / kardon. Erscheinen soll das Xiaomi Mi 11 Ultra in den Farben Ceramic White und Ceramic Black. Die Preise für das Mi 11 Ultra für den globalen Markt beginnen bei 1.199 Euro. Die Preise und Verfügbarkeit in Deutschland werden daher zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.