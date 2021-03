Xiaomi Mi Lite 11 und Mi Lite 11 5G: Zwei neue Mittelklasse-Smartphones

Xiaomi hat heute die beiden Mittelklasse-Smartphones Xiaomi Mi 11 Lite und Mi 11 Lite 5G vorgestellt. Die beiden mobilen Endgeräte haben einiges gemeinsam, weisen aber auch einige zentrale Unterschiede auf. Beispielsweise setzt das Mi 11 Lite auf den Snapdragon 732G als Chip, während die 5G-Version den höherwertigen Snapdragon 780G verwenden darf. Auch sind für das Mi 11 Lite 5G bis zu 8 GByte RAM drin. Die reguläre Version beschränkt sich auf 6 GByte. Weiterer Unterschied: Die Frontkamera des Xiaomi Mi 11 Lite 5G kommt auf 20, die des regulären Modells nur auf 16 Megapixel.

Gemeinsam ist beiden Modellen ein AMOLED-Display mit 10-bit und HDR10 (Mi 11 Lite) bzw. HDR10+ (Mi 11 Lite 5G) und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Durch die Bildwiederholrate von 90 Hz solle eine flüssige Darstellung gewährleistet sein. Die Touch-Abtastrate beträgt sogar 240 Hz. Beide Smartphones verfügen über Stereo-Lautsprecher mit Hi-Res Audio und Hi-Res Audio Wireless. Der Akku steht jeweils bei 4.250 mAh und kann mit 33 Watt schnell wieder aufgeladen werden. Ein entsprechendes Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Die Hauptkamera ist bei den Xiaomi Mi 11 Lite und Mi 11 Lite 5G identisch: Sie operiert mit 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 5 (Makro) Megapixeln. Das Xiaomi Mi 11 Lite 5G gibt es wahlweise mit 6 bzw. 8 GByte RAM und jeweils 128 GByte Speicherplatz. Für das Xiaomi Mi 11 Lite sind es so oder so 6 GByte RAM und wahlweise 64 bzw. 128 GByte Kapazität. Nun heißt es nur noch, auf Angaben zu Verfügbarkeit und Preisen in Deutschland warten. Die Preise für das Mi 11 Lite 5G und Mi 11 Lite für den globalen Markt beginnen jedenfalls bei 369 Euro bzw. 299 Euro und können je nach Land variieren. Preise und Verfügbarkeit in Deutschland werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.