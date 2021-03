Xiaomi Mi Mix Fold: Das erste Foldable des Herstellers

Xiaomi hat heute sein neues Smartphone Mi Mix Fold vorgestellt. Damit rundet man seinen großen Mega-Launch ab. Teil des Events waren auch die neuen Flaggschiffe Xiaomi Mi 11 Pro und Mi 11 Ultra sowie die Mittelklasse-Modelle Xiaomi Mi 11 Lite und Mi 11 Lite 5G. Das Mi Mix Fold ist, das verrät schon der Name, ein Foldable. Es lässt sich also zusammenfallten. Bisher wurde das Smartphone nur für den asiatischen Markt bestätigt. Als Besonderheit verwendet Xiaomi auch eine Liquid Lens für die Kamera, die das Fokussieren verbessern bzw. beschleunigen soll.

Das Display des Xiaomi Mi Mix Fold kommt auf 8,01 Zoll bei einer WQHD+-Auflösung für das innere Display und 6,52 Zoll für das externe AMOLED-Display. Letzteres löst mit HD+ auf und bietet 90 Hz sowie eine Touch-Abtastrate von 180 Hz. Auch Unterstützung für Dolby Vision und HDR10+ ist für den Hauptbildschirm an Bord. Zudem setzt Xiaomi hier erstmals seinen neuen Chip Surge C1 für die Bildverarbeitung ein, wovon ebenfalls die Kamera profitieren solle. Als weitere Specs nennt man einen Akku mit 5.020 mAh, der sich mit 67 Watt wieder aufladen lässt und Quad-Speaker von harman / kardon.

Zu den Kameras ist zu ergänzen, dass der Hauptsensor auf 108 Megapixel kommt und von einer Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln begleitet wird. Ebenfalls an Bord sind der Qualcomm Snapdragon 888 sowie LPDDR5-RAM und UFS-3.1-Speicherplatz. Es gibt das Xiaomi Mi Mix Fold dabei als Standard Edition sowie als Ceramic Special Edition. In China kostet das neue Xiaomi Mi Mi Fold mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz umgerechnet ca. 1.298 Euro. Wer 12 GByte RAM und 512 GByte Kapazität wünscht, soll 1.428 Euro zahlen. Die Variante mit 16 / 512 GByte wechselt schließlich für umgerechnet 1.688 Euro den Besitzer.

Vorbestellungen für das Xiaomi Mi Mix Fold laufen am 30. März 2021 in China an. Wie es um eine Veröffentlichung in Europa bestellt ist, ist wie gesagt offen.

Xiaomi Mi Mix Fold – Technische Daten Internal display 8.01” flexible OLED

4:3 aspect ratio

WQHD+ resolution, 1 billion colors, DCI-P3

60 Hz refresh rate; 120Hz touch sampling rate

900nits peak brightness, 600nits overall brightness

4,300,000:1 contrast ratio

HDR10+, Dolby Vision

JNCD≈0.29 and ΔE≈0.35

Supports MEMC External display 6.5” AMOLED display

90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate

27:9 screen ratio, 2520 x 840 resolution

900nit peak brightness, 650nit overall brightness

TrueColor display

Super Resolution, both for video and images

HDR10+ Connectivity Dual 5G stand-by, Wi-Fi 6 Processor Qualcomm Snapdragon™ 88 Storage LPDDR5 3200MHz + UFS 3.1 Cooling system Buttery cooling system – VC chamber + Bionic-structure graphene + thermal gel + multilayer graphite sheet Rear camera Self-developed Surge C1 image processing chip

108MP HM2 primary sensor, 1/1.52”, 7P, 2.1um (9-in-1)large pixels

The world’s first liquid lens, 8MP, 80mm equivalent focal length, 3cm minimum focusing distance

123° ultra-wide angle lens, 13MP, F2.4 aperture 1.12um Front camera 20MP front camera

Audio Quad speakers 3D panoramic sound system

Dual 1216 speakers

SOUND BY Harman Kardon Security Side fingerprint unlock (2-in-1 power button) Battery 5,020mAh double-cell design Charging 67W wired turbo charging

37 min to 100% OS MIUI 12 based on Android 10 Colors Black, Ceramic Special Edition Dimensions&Weight Extended: 173.27mm x 133.38mm x 7.62mm

Folded: 173.27mm x 69.8mm x 17.2mm

Black:317g

Ceramic Special Edition:332g

Quelle: Xiaomi