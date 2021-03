Xiaomi stellt am 29. März 2021 neue Produkte vor (Mi 11 Lite und Mi 11 Pro)

Xiaomi hat über Twitter für den 29. März 2021 ein Event angekündigt. Man spricht von einem „Mega Launch“. Es wird auch einen Livestream geben, der an jenem Datum, dem nächsten Montag, um 12:30 Uhr starten solle. Welche Produkte die Chinesen genau vorstellen wollen, ist noch offen. Allerdings liegt nahe, dass Xiaomi mindestens das Mi 11 Lite der Öffentlichkeit präsentieren wird. Das Smartphone tauchte in den vergangenen Wochen wiederholt in der Gerüchteküche auf.

Während das Xiaomi Mi 11 Lite als Mittelklasse-Smartphone natürlich unter dem Mi 11 rangieren würde, soll es zusätzlich auch noch zwei höherwertige Geräte geben: die Xiaomi Mi 11 Pro und Mi 11 Ultra. Man sagt den beiden unter anderem eine Schnellladung mit 66 Watt (Pro) bzw. stolzen 120 Watt (Ultra) nach. Außerdem sollen die beiden Premium-Smartphones auf eine Telephoto-Linse mit Periskop-Design setzen. Dem regulären Mi 11 fehlt eine derartige Zoom-Linse leider völlig.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!

We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).

This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf

— Xiaomi (@Xiaomi) March 22, 2021