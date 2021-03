Nintendo Switch Pro: Neuer Chip von Nvidia und RAM-Upgrade

Nintendo schweigt zwar beharrlich, dennoch mehren sich die Gerüchte zu einer kommenden Nintendo Switch Pro, welche Ende 2021 auf den Markt kommen könnte – möglicherweise mit einem OLED-Bildschirm. Außerdem könnte das neue Modell die Ausgabe eines 4K-Signals erlauben. Neue Berichte deuten jetzt darauf hin, dass ein neuer Tegra-Chip von Nvidia im Inneren stecken solle. Neben dem CPU-Upgrade solle es aber auch beim RAM-Verbesserungen geben.

Angeblich werde die Nintendo Switch Pro dann Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling) unterstützen, um das Bildsignal hochzurechnen. Dies funktioniert bereits am PC in Kombination mit GeForce-Grafikkarten überraschend gut. Allerdings wird DLSS nur mit kompatiblen Spielen funktionieren. Ältere Titel müssten dann also ein Update erhalten, sodass dieses Feature wohl in erster Linie für künftige Spiele relevant sein wird.

Marktforscher rechnen damit, dass die Nintendo Switch Pro für einen höheren Preis auf den Markt kommen wird, als das aktuelle Modell. 349,99 US-Dollar wären möglich. Selbst 399,99 US-Dollar halten einige Analysten für realistisch, wodurch die Nintendo Switch dann allerdings teurer als eine Xbox Series S bzw. auf einem Niveau mit der PlayStation 5 Digital Edition wäre.

Quelle: Bloomberg