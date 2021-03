„The Fall“ derzeit gratis bei EPIC Games

Diese Woche wird „The Fall“ gratis bei EPIC Games angeboten. Dieses Action-Adventure- und Side-Scrolling-Plattformspiel wurde 2014 veröffentlicht und erhielt vor allem aufgrund der Story überwiegend positive Kritiken. Es dreht sich um Arid, eine künstliche Intelligenz in einem fortschrittlichen Kampfraumanzug, die den verletzten Piloten auf einem fremden Planeten am Leben erhalten muss.

Nach dem Absturz aus dem Weltraum auf die Oberfläche eines unbekannten Planeten in „The Fall“ aktiviert ein hochentwickelter Kampfanzug die künstliche Intelligenz des „Autonomous Robotic Interface Device“ (A.R.I.D.), da der Pilot keine Reaktion zeigt. Ohne Protokolle, in denen frühere Missionsparameter und Fehlfunktionen des Gesundheitsüberwachungssystems des Anzugs aufgeführt sind, übernimmt A.R.I.D. die Kontrolle über die Motorfunktionen des Anzugs mit der primären Anweisung, den vermutlich schwerverletzten und bewusstlosen Piloten medizinisch zu behandeln.

Beim Navigieren durch die heruntergekommenen unteren Ebenen der Industrieanlage, in der sich der Spieler befindet, ist A.R.I.D. gefasst worden und einer Bewertung durch einen Android unterzogen, der sich als Hausmeister identifiziert. Sie kann dem Hausmeister ihre Hauptfunktion nicht beweisen, da der Pilot nicht reagiert. Der Hausmeister erklärt sie für fehlerhaft und versucht, sie mit einem elektromagnetischen Feld zu neutralisieren, damit der Anzug zweckentfremdet wiederverwendet werden kann. Da sie und die Zerstörung des Anzugs das Leben des Piloten gefährden würden, übernimmt A.R.I.D. die Kontrolle über die Netzwerkfunktionen des Anzugs, mit denen sie den Hausmeister außer Gefecht setzt und entkommt.

A.R.I.D. versucht, die Einrichtung und Umgebung weiter zu erkunden, und trifft auf ein Intercom-Terminal, das sie mit dem Administrator (auch als Domesticons Mainframe bezeichnet) verbindet. Diese künstlichen Intelligenz betreibt die Einrichtung und hat es geschafft, Empfindungsvermögen zu erreichen, obwohl es durch seine Programmierung eng eingeschränkt ist. Die Administratorin verkürzt ihr Modell in einen Namen („Arid“) und erklärt, dass die Einrichtung ein Umnutzungszentrum für fehlerhafte Haushaltsroboter der Domesticon Corporation ist. Es versucht, Arid durch die Einrichtung in einen medizinischen Raum auf der oberen Ebene zu lassen, aber die Hausmeisterin erscheint und stellt fest, dass sie gegen ihre primären Betriebsprotokolle verstoßen hat, indem sie ihren Piloten absichtlich gefährdet hat, um Zugang zum Tarnsystem des Anzugs zu erhalten. [Quelle: Wikipedia]

„The Fall“ wird noch bis einschließlich Donnertag, den 25. März kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games