So richten Sie Ihren Computerarbeitsplatz ein

Die Umgebung, in der Sie arbeiten, hat nicht nur einen tiefgreifenden Einfluss auf Ihr Wohlbefinden, sondern ebenso auf Ihre tägliche Produktivität. Wenn Sie Ihre Effizienz sowie Ihre Reputation in Ihrem Arbeitsgebiet steigern wollen, sollten Sie Ihren Computerarbeitsplatz optimieren.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine Umgebung schaffen, die produktives Arbeiten für Sie selbst und für Ihre Kolleginnen und Kollegen ermöglicht.

Maximieren Sie Ihre Arbeitsfläche

Es wird Ihnen zunehmend schwerer fallen, an Ihrem Computerarbeitsplatz effizient zu arbeiten, wenn die Umgebung unübersichtlich und beengt ist. Aus diesem Grund sollten Sie Ihren verfügbaren Platz maximieren.

Folgende Dinge könnten Sie versuchen, um dieses Kunststück zu erreichen:

Investieren Sie in schlanke technische Geräte, die zur Größe Ihres Arbeitsplatzes passen – die kompakten Desktop-PCs von Lenovo bieten sich hier gut an.

Schaffen Sie reichlich Stauraum – Wandregale sind eine einfache und effektive Lösung für Ihre Stauraumprobleme.

Reduzieren Sie die Dinge in Ihrer Umgebung – Benötigen Sie wirklich jedes Buch, jeden Stift und jedes Kabel, das derzeit auf Ihrem Schreibtisch liegt? Vermutlich nicht. Fokussieren Sie sich auf das Wichtige. Minimieren Sie die Gegenstände, die Sie auf Ihrem Schreibtisch herumliegen haben und schaffen Sie so für mehr Freiraum um sich herum und einen klareren Kopf.

Kaufen Sie einen Stuhl, der perfekt unter Ihren Schreibtisch passt – so können Sie verschiedene Bereiche Ihres Arbeitsplatzes für andere arbeitsbezogene Aufgaben nutzen (Brainstorming mit Kollegen, Gespräche mit Kunden usw.)

Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung

Wie sollten Sie produktiv arbeiten, wenn Sie die Aufgaben, an denen Sie arbeiten, nicht wirklich klarsehen können? Wenn Sie also Ihre Arbeitsleistung verbessern wollen, sollten Sie Ihren Arbeitsplatz mit einer ausreichenden Menge an Licht ausstatten.

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Sie in einer gut beleuchteten Umgebung arbeiten sollten. Hier sind nur ein paar von ihnen:

Sie vermeiden eine Augenermüdung (dies hilft, Ihre langfristige Sehkraft zu schützen und Ihre tägliche Konzentration zu verbessern) Sie fühlen sich weitaus stimulierter und beschäftigen sich daher intensiver mit Ihrer Arbeit Ihre Körperuhr behält einen gesunden Zeitplan bei, was bedeutet, dass Sie nachts besser schlafen und sich morgens viel erholter fühlen Wenn Sie im Winter nur wenig Tageslicht abbekommen und dies auf Ihr Gemüt schlägt, kann auch eine Tageslichtlampe sinnvoll sein. Diese steigert das Wohlbefinden, da Ihr Körper durch das Tageslicht Serotonin, das Glückshormon, ausschüttet.

Achten Sie auf die Temperatur und auf eine ausreichende Belüftung

Ein stickiger und heißer Raum raubt Ihnen die Energie und kann zu Kopfschmerzen führen, beides wirkt sich mit Sicherheit sehr negativ auf Ihre Leistungsfähigkeit aus. Achten Sie deshalb besonders auf die Temperatur und auf eine ausreichende Belüftung in Ihrer Arbeitsumgebung.

Kommt es wegen der Temperatur und der Lüftung häufiger zu Konflikten im Büro? Wenn ja, sollten Sie darauf achten, diese Streitigkeiten produktiv zu behandeln.

Wollen Sie die Zeit an Ihrem Computerarbeitsplatz nutzen und effizienter arbeiten? Dann sollten Sie die oben genannten Ratschläge beherzigen. Wenn Sie Ihren Raum maximieren, die Umgebung mit ausreichender Beleuchtung ausstatten und genau auf Temperatur und Belüftung achten, werden Sie sicher eine Arbeitsumgebung schaffen, die Ihre tägliche Leistung aktiv verbessert.