Poco M3 Pro 5G vorgestellt: Mittelklasse-Smartphone zum Kampfpreis

Poco hat soeben sein neues Mittelklasse-Smartphone Poco M3 Pro 5G vorgestellt. Dabei ermöglicht die Marke von Xiaomi nun einen günstigen Zugang in die 5G-Welt. Inspiration holt man sich dann aber auch direkt von dem Xiaomi Redmi Note 10 5G, zu welchem das Poco M3 Pro 5G in Sachen Hardware im Grunde 1:1 identisch ist. Gespart hat man an der Verarbeitung, da das Poco M3 Pro 5G beispielsweise ein Gehäuse aus Polycarbonat verwendet.

Als SoC dient der MediaTek Dimensity 700. Außerdem bringt das Smartphone einen LC-Bildschirm mit IPS-Panel, 6,5 Zoll Diagonale und 90 Hz Bildwiederholrate bei einer Auflösung von FHD+ mit. In der Mitte des Displays sitzt dann die Frontkamera mit 8 Megapixeln. Die Hauptkamera operiert mit 48 + 2 +2 Megapixeln. Die beiden zusätzlichen Sensoren sind für Makro-Aufnahmen bzw. die Tiefenerkennung gedacht.

Poco gibt an, dass die Bildwiederholrate je nach Anforderungen zwischen 30, 50, 60 und 90 Hz automatisch umschalten könne. Damit auf 30 Hz reduziert werden kann, soll aber erst noch ein Firmware-Update folgen. Dabei verfolgt man für das M3 Pro eine aggressive Preispolitik: Mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz kostet das Poco M3 Pro regulär 199,90 Euro. Für Early-Birds wird es aber vom 20. bis 27. Mai 2021 für nur 159,90 Euro zu haben sein.

Wer das Smartphone lieber mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz erstehen möchte, soll 229,90 Euro zahlen. Early-Birds profitieren hier im gleichen Zeitraum von einem gesenkten Preis von 179,90 Euro. Hinweis: Die Preise gelten so lange der Vorrat reicht, habt ihr Interesse, dann schlagt also lieber schnell zu. Das technisch nahezu identische Xiaomi Redmi Note 10 5G wechselt im Übrigen ab 229,90 Euro den Besitzer. Bestellen könnt ihr direkt via Po.co.

Technische Daten des Poco M3 Pro 5G: