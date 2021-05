Xiaomi Mi 11 Ultra und Redmi Note 10 5G sowie Note 10S kommen nach Deutschland

Xiaomi Deutschland hat gestern Abend bestätigt, dass in Deutschland offiziell die drei Smartphones Mi 11 Ultra, Redmi Note 10 5G und Redmi Note 10S in Deutschland erscheinen. International wurde das Mi 11 Ultra bereits im März 2021 vorgestellt. Auch ein Launch in Europa war zwischenzeitlich bereits verkündet worden. Nun ist es dann also tatsächlich so weit. Dieses Premium-Smartphone soll sich in erster Linie durch seine Kamera von der Konkurrenz abheben. So bietet es eine Triple-Kamera, die auch eine Periskop-Linse enthält.

Außerdem ruht im Kamerahügel ein zusätzliches AMOLED-Display. Letzteres kann bei Selfies mit der Hauptkamera eine Vorschau anzeigen oder auch Uhrzeit, Akkustand oder gar ein eigenes Bild bzw. einen Schriftzug anzeigen. Das Xiaomi Mi 11 Ultra ist nun in Deutschland ab dem 20. Mai 2021 direkt über Xiaomi bei mi.com/de für 1.199 Euro sowie bei der Deutschen Telekom, Vodafone und o2 zu bekommen.

Dazu stoßen zusätzlich noch die ebenfalls bereits vorgestellten Redmi Note 10S und Redmi Note 10 5G. Das Redmi Note 10 5G ist dabei ab sofort in der 64-GB-Variante für 229,90 Euro zu haben. In der 128-GB-Variante kostet es dann 249,90 Euro. Das leistungsschwächere Redmi Note 10S mit 64 GB Speicher gibt es wiederum für 249,90 Euro und mit 128 GB Speicher für 279,90 Euro. Unten sind noch einmal die einzelnen Geräte der Reihe Xiaomi Redmi Note 10 im Vergleich zu erblicken.