Nvidia GeForce RTX 3070 Ti und 3080 Ti: Neue Grafikkarten für Gamer vorgestellt

Nvidia hat im Rahmen der aktuell stattfindenden Computex seine beiden Grafikkarten GeForce RTX 3070 Ti und GeForce 3080 Ti vorgestellt. Die beiden Grafikkarten stellen natürlich in erster Linie leistungsfähigere Varianten der bereits bekannten GeForce RTX 3070 und RTX 3080 dar. Die RTX 3070 Ti ist dabei ab dem 10. Juni 2021 ab 599 US-Dollar im Handel zu finden, während die GeForce RTX 3080 Ti sogar schon ab dem 3. Juni erhältlich ist. Sie wird 1.199 US-Dollar kosten.

Anzeige

Aufgrund der aktuellen Lieferengpässe in der IT-Industrie ist allerdings mit einer sehr eingeschränkten Verfügbarkeit der beiden Modelle zu rechnen. Vermutlich werden die Preise deswegen auch deutlich über den offiziellen Empfehlungen liegen. Neben den Standard-Versionen von Nvidia wollen Partner natürlich auch eigene Varianten der beiden neuen Grafikkarten veröffentlichen. Beispielsweise hat Zotac schon seine eigenen Modelle mit drei Lüftern und teilweise angehobenen Taktraten der AMP- und Trinity-Serien vorgestellt. Die GeForce RTX 3070 Ti bietet dabei 8 GByte GDDR6X-RAM und 6.144 CUDA-Cores.

Die noch leistungsfähigere GeForce RTX 3080 Ti wartet sogar mit 10.240 CUDA-Cores und 12 GByte GDDR6X-RAM auf. Das Design spielt nahe an der GeForce RTX 3080, aber in Sachen der Leistung rückt man näher an die GeForce RTX 3090. Der VRAM wurde jedoch von 24 auf 12 GByte halbiert. Auch sei erwähnt, dass die beiden neuen Grafikkarten für den Mining-Betrieb gedrosselt werden. Da möchte Nvidia lieber dedizierte Mining-Karten absetzen. Die GeForcr RTX 3080 Ti setzt im Rechner ein Netzteil mit mindestens 750 Watt voraus. So kann sich die Grafikkarte bis zu 350 Watt genehmigen. Sowohl die GeForce RTX 3070 Ti als auch die 3080 Ti bieten natürlich alle aktuellen Features wie Ray-Tracing, Unterstützung für Nvidias Upscaling via DLSS und mehr.

Technische Daten der GeForce RTX 30

G EFORCE RTX 3090 G EFORCE RTX 3080 Ti G EFORCE RTX 3080 G EFORCE RTX 3070 Ti G EFORCE RTX 3070 G EFORCE RTX 3060 Ti G EFORCE RTX 3060 NVIDIA CUDA-Recheneinheiten 10496 10240 8704 6144 5888 4864 3584 Boost-Taktung (GHz) 1.70 1.67 1.71 1.77 1.73 1.67 1.78 Speichergröße 24 GB 12 GB 10 GB 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 GDDR6

Quelle: Pressemitteilung