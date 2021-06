realme GT: Smartphone mit Snapdragon 888 startet in Deutschland ab 369 Euro

realme hat sein neues Smartphone-Flaggschiff, das realme GT, nun auch für Europa bzw. Deutschland enthüllt. Das mobile Endgerät bietet einen AMOLED-Bildschirm mit 6,43 Zoll Diagonale, 120 Hz Bildwiederholrate und 360 Hz Touch-Abtastrate. Im Inneren werkelt der Qualcomm Snapdragon 888 als Prozessor. An Bord ist auch ein Akku mit 4.500, der sich rasch via SuperDart Charge mit 65 Watt wieder aufladen lassen soll. Doch der eigentliche Clou des realme GT ist der Preis. Denn das Smartphone startet für Early Birds bereits ab 369 Euro.

Das ist natürlich schon eine Ansage. Der Hersteller bewirbt das realme GT zudem mit seiner Dicke von nur 8,4 mm und einem Gewicht von 186 Gramm. Die Rückseite der schwarz-gelben Farbvariante nutze „veganes Leder“ als Überzug. Vor einigen Jahren hätte man das wohl schlichtweg „Kunstleder“ genannt. Es erscheinen jedoch auch eine blaue und eine silberne Farbvariante.

Was die Kameras betrifft, so will das realme GT Kunden mit einer Triple-Hauptkamera mit 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln abholen. Es gibt dabei verschiedene RAM- und Speicherplatz-Ausstattungen. Zum reduzierten Early-Bird-Preis erhalten Interessenten das realme GT mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz nur via AliExpress vom 21. bis 25. Juni 2021. Nach diesem Zeitraum kostet das Smartphone dann 449 Euro.

AliExpress realme GT (8+128GB) 449 € 369 € (21.- 25. Juni) Amazon realme GT (12+256GB) 599 € 499 € (21.- 22. Juni) realme.com/eu realme GT (8+128GB) 449 € 399 € (21.- 22. Juni)

Spezifikationen des realme GT