Apple TV+ für 6 Monate gratis: Besitzer der PlayStation 5 erhalten einen Bonus

Apple und Sony haben sich für eine Promotion zusammengetan, die bis 22. Juli 2022 laufen wird. Wer eine PlayStation 5 ergattern konnte, kann stolze 6 Monaten Apple TV+ gratis erhalten. Apple TV+ ist das Streaming-Angebot des Unternehmens aus Cupertino. Enthalten sind dort etwa Serien wie „Ted Lasso“, „Mythic Quest“ oder auch Filme wie „On the Rocks“ mit Rashida Jones und Bill Murray. Um den Deal in Anspruch zu nehmen, benötigt es neben einer PS5 den Download der App für Apple TV, die es im Media-Homescreen der Konsole gibt.

Anzeige

Das Angebot kann also auch ausschließlich an der Sony Konsole aktiviert werden. Feine Sache: Auch wer bereits eine Trial bei Apple TV+ nutzt oder wegen des Kaufs eines Apple-Produkts bereits ein Gratis-Jahr beanspruchen konnte, kann die zusätzlichen sechs Monate für Apple TV+ mitnehmen. Das bestehende Abonnement wird dann einfach verlängert. Leider gibt es wiederum eine Ausnahme: Wer Apple One abonniert hat, das Kombi-Angebot von Apple, kann die sechs Monate Apple TV+ leider nicht einstreichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Streaming! Wer nun enttäuscht ist, weil er bisher keine PS5 ergattern konnte: Die Aktion läuft ja noch bis 22. Juli 2022. Solange ist also noch Zeit, um die sechs Monate Apple TV+ abzugreifen.

Quelle: Sony