Das sind die besten Gaming-Geräte

Eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der deutschen insbesondere unter 40-Jährigen, sind Videogames. Egal, ob Playstation, Xbox, Smartphone oder PC – auf all diesen Geräten gibt es zigtausende Titel, und diese werden von Millionen von Gamern in der Freizeit gezockt. Doch welche sind eigentlich die besten Gaming-Geräte, die man aktuell nutzen kann? Wir sind dieser Frage nachgegangen, und Listen einige tolle Gaming Devices auf, die sich lohnen, angeschafft zu werden, wenn man hin und wieder gerne zockt.

Das muss ein Gerät mit sich bringen

Die Anforderungen an ein Gaming-Gerät sind nicht unbedingt klar zu definieren. Schließlich geht es darum, herauszufinden, auf was für Arten von Spiele man eigentlich setzen möchte. Abhängig davon, ergeben sich dann die Hardware-Spezifikationen. So ist etwa ein Smartphone nicht unbedingt vergleichbar mit einem High-End-PC, wenn man einen Ego-Shooter auf höchstem Niveau spielen will. Dafür kann ein Smartphone jedoch über viele Stunden unterwegs genutzt werden.

Insbesondere 2 Smartphones möchten wir Ihnen an dieser Stelle für das Gaming empfehlen.

Asus ROG Phone 5

Hierbei handelt es sich um ein Phone, welches explizit für die Nutzung von Games konstruiert wurde. Die Spezifikationen sind atemberaubend: Wahlweise 8, 12, oder 16GB RAM, sowie ein 6000 mAh-fassender Akku sorgen dafür, dass in Sachen Performance nichts dem Zufall überlassen bleibt. Auch ein Snapdragon 888 ist mit verbaut, einer der stärksten Chips, die aktuell verfügbar sind. Auch in Sachen Kamera lässt das Asus Phone keine Wünsche offen. Mit 64 Megapixel, 13 Megapixel und 5 Pixel Kameras hat es eine absolute High-End Spezifikation. Ebenso überzeugt die 24 Megapixel Frontkamera.

Lenovo Legion Phone Duel

Auch von Lenovo ist seit Oktober 2020 ein Gaming-Smartphone verfügbar. Mit 12, beziehungsweise 16GB RAM, und einem Snapdragon 865 Plus hat man auch hier nichts dem Zufall überlassen. Die Performance ist auch bei diesem Phone außergewöhnlich, sodass man zahlreiche Games in eindrucksvoller Qualität zocken kann. Auch tolle Front und Rückkameras sind bei diesem Modell verbaut worden – lediglich bei der Batterie hat man mit einem 5000 mAh-Akku etwas geringere Leistungsdaten, als das Konkurrenzprodukt von Asus.

Wenn wir schon bei Smartphones sind: Wussten Sie, dass man auf diesen auch besonders gut gewettet werden kann? Zahlreiche Wettanbieter haben eigene Smartphone-Apps entwickelt, um ihren Nutzern eine perfekte User Experience auch unterwegs bieten zu können. Diese Wett-Apps laufen selbstverständlich auch auf den hier vorgestellten Gaming Smartphones ganz hervorragend.

Je nach Anwendung gibt es unterschiedlichste Geräte, die sich besser oder weniger gut für das Gaming eignen. Wir haben Ihnen hier zwei tolle Gaming-Smartphones vorgestellt, die eine außergewöhnliche Performance aufweisen, sodass selbst aufwändige Games hier so richtig Spaß machen können. Insgesamt eine tolle Entwicklung, und wir sind gespannt, ob es auch in Zukunft vergleichbarer Gaming-Geräte für unterwegs geben wird.

Mit diesen hat man die perfekte Ergänzung zu den wichtigsten Konsolen wie der Playstation, oder der Xbox definitiv gefunden. Schließlich will jeder neuerdings auch unterwegs zocken können. und mit den Smartphones in unserer auflistung gelingt dies ganz hervorragend. Selbst grafisch aufwendige Games lassen sich ruckelfrei spielen, sofern die Internetverbindung stabil ist. Billig sind sie zwar nicht, dafür bekommt man aber definitiv so einiges geboten, das andere Geräte nicht in dieser form liefern können.