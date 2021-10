Beheben Sie alle iOS- und Android-Probleme selbst wie ein Profi

Wer kennt es nicht, jedem von uns ist schon einmal der Screen eingefroren oder das Betriebssystem abgestürzt. Und auch wenn diese technischen Probleme bei den neuen Smartphones nicht mehr allzu häufig auftreten, so sind Sie bei manchen Modellreihen dennoch ein Thema. Mit dem Wondershare Dr.Fone Programm gibt es ein adäquates Werkzeug, um sämtliche Probleme schnell selbst zu beheben. So kann es bei den gängigsten technischen Schwierigkeiten wie einem schwarzen Bildschirm, einem Absturz oder bei einem Fehler für schnelle Hilfe sorgen. Welche Funktionen und Möglichkeiten das Tool tatsächlich bietet, möchten wir in diesem Artikel näher erläutern.

Anzeige

Ein Tool mit vielen Anwendungszwecken – Wondershare Dr.Fone

Das Smartphone ist unser täglicher Begleiter und rund um die Uhr im Einsatz. Ausgeschalten wir das Gerät in der Regel nicht mehr. Vielmehr ist es dauernd in Bewegung, in der aktiven Nutzung oder am Laden. Wir nutzen es um zu telefonieren, zu chatten und um News zu lesen. Doch auch das Musik- und Videostreaming und noch viele weitere Aktivitäten lassen sich schnell und einfach erledigen. Mit Wondershare Dr.Fone haben die Entwickler deshalb ein umfangreiches Werkezeug geschaffen, mit dem sich viele Dinge erledigen lassen. Dies beginnt bei der Datenübertragung für das Handy und endet bei der Übertragung von WhatsApp Nachrichten. Darüber hinaus bietet das Programm schnelle Hilfe beim Entsperren eines Sperrbildschirms und unterstützt Sie bei der Datenrettung. Zu guter Letzt verfügt das Programm über eine Funktion zur Telefon-Reparatur.

Systemprobleme schnell und sicher beheben

Ganz egal, ob Ihr aktuelles Smartphone gerade noch brandneu ist oder schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Es wird der Tag kommen, an dem das Betriebssystem mit einem Problem zu kämpfen hat. Genau dann ist Wondershare Dr.Fone zur Stelle. Bei einer Vielzahl von Systemproblemen hat es die richtige Funktion im Gepäck. So hilft es beim Beheben von iPhone Fehlern. Doch auch bei Störungen auf Android Smartphones führt es eine gründliche Analyse durch und hilft so bei der Suche des Fehlers sowie bei der anschließenden Behebung. Sei es nun bei einem Black Screen, White Screen, einem Absturz, oder der Installation eines fehlerhaften Updates.

So funktioniert die iOS-Reparatur mit Dr.Fone

Im der nun folgenden Schritt für Schritt Anleitungen zeigen wir Ihnen, wie die Systemreparatur mit dem Wondershare Tool Dr.Fone funktioniert. Diese drei Schritte sind notwendig:

#1: Installation & Start

Laden Sie sich zunächst das Wondershare Dr.Fone Programm auf Ihren Windows-PC oder Mac und folgen Sie den Instruktionen. Sobald dieser Schritt geschafft ist, kann das iPhone angeschlossen und der Menüpunkt Dr.Fone „Systemreparatur“ angeklickt werden.

#2: Firmware auswählen und herunterladen

Im nächsten Schritt geht es darum, die passende Firmware für das iPhone auszuwählen. Grundsätzlich erkennt das Programm von alleine das richtige Modell und sucht die gewünschte Firmware automatisch heraus. Diese kann dann heruntergeladen werden. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, da es sich meist um sehr große Dateien handelt. Im Anschluss startet das Programm noch die Überprüfung der heruntergeladenen Firmware.

#3: Endgültige Reparatur durchführen

Nachdem die iOS-Firmware gecheckt und verifiziert wurde, kann die eigentliche Reparatur beginnen. Klicken Sie dafür auf den Button „Jetzt reparieren“, um das Gerät in den Normalzustand zurückzuversetzen. Und schon wenige Minuten danach lässt sich das iPhone wieder wie gewohnt starten, ohne das Systemprobleme dies verhindern.

Wie Sie sehen, ist es ganz einfach, eine Systemreparatur auf dem iPhone durchzuführen. Ebenso einfach ist dieser Vorgang mit einem Android-Smartphone. Anstelle der iOS-Firmware wird dabei auf die Android-Firmware Datenbank zurückgegriffen. Der Ablauf bleibt grundsätzlich aber der Gleiche.

Bei welchen iOS 14 Problemen hilft Dr.Fone?

Grundsätzlich bietet die Funktionsvielfalt innerhalb der Systemreparatur von Wondershare Dr.Fone jede Menge Lösungsvorschläge bei einer Vielzahl von Problemen. Bei iOS 14 bezieht sich dies vor allen Dingen auf die gängigsten Probleme beim Umgang mit Startfehlern, Apple Music, Facebook und anderen Applikationen. Darüber hinaus unterstützt Dr.Fone Sie aktiv dabei, Ihr iPhone auf das iOS 15 Update vorzubereiten. Neben einer Kompatibilitätsprüfung werden ebenso die Probleme bei der Kontaktaufnahme zu den Update-Servern aus dem Weg geräumt. Und sollte es während des Updates zu einem Fehler kommen, hat das Tool bereits die richtigen Lösungen parat, um eine schnelle Lösung herbeizuführen. Wondershare hat für das Dr.Fone Programm eine vollständige Auflistung zu iOS 14 Problemen & Lösungen im Überblick zusammengestellt, die Sie einmal ansehen sollten.